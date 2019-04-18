Прогноз погоды на 18 апреля: на смену дождям пришло потепление

Погода сегодня порадует украинцев, хотя в паре областей все еще будет мокро

Фото: Сергей Николаев, Сегодня

Пока в США бушует метель, в Украине начинает налаживаться погода. Сегодня почти по всей территории страны солнечно, а покапает немного лишь в некоторых западных областях. Температура воздуха прогреется до 16 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Теплее всего сегодня будет на западе. Там температура поднимется 12-16 градусов тепла, а на Закарпатье до +20. В то же время в Черновицкой, Ивано-Франковской и Тернопольской областях – дождь.

На севере и востоке синоптики обещают 9-12 градусов и сухую погоду. В центральных и южных областях будет немного теплее – 12-14 градусов и также без осадков.

Напомним, заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова рассказала, какой будет погода до конца весны. По ее словам, следует ожидать существенного потепления во второй половине апреля, а также похолодания в конце мая. Климатолог также рассказала, когда потеплеет почти до +30.

А тем временем на юге США на днях бушевали смерчи. Последствия разгулявшейся стихии ощутили на себе 80 млн американцев. Очевидцы сообщают о 16 торнадо в южных штатах США. Жертвами стихии стали не менее восьми человек и еще десятки пострадавших. Смотрите об этом в сюжете "Сегодня".

Фото: Reuters

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