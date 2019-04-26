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Прогноз погоды на 26 апреля: в Украину вернулись дожди, но потеплеет до +27

Сегодня, 09:42

Несмотря на возвращение непогоды на половину территории страны, температура воздуха продолжает повышаться

Фото: Сегодня

Сегодня половину Украину накроют дожди. Мокрая погода ожидается на западе и востоке, а вот центральная часть страны будет сухой и солнечной. В то же время еще больше потеплеет, местами температура воздуха поднимется до 27 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, на западе дожди будут во всех областях, но вот температуру воздуха синоптики обещают высокую – 25-27 градусов.

В центре и на севере страны ожидается сухая и теплая погода. Температура воздуха 22-24 градуса тепла.

На востоке синоптики также прогнозируют сегодня дожди во всех областях, но и теплую погоду – 22-24 градуса.

Прохладней всего будет на юге – а "всего" 17-19 градусов, но без осадков.

Напомним, до одного из самых больших христианских праздников осталось несколько дней. В этот день многие украинцы выбираются на природу. Мы уже писали, какая погода будет на Пасху. Синоптики предупреждают, что не всем повезет с погодой – в некоторых областях ожидаются дожди с грозами.

В то же время жителей Киевской области предупредили о пожарной опасности перед Пасхой и на праздник. 26-28 апреля будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Также украинцев в ближайшие дни ждут пять выходных подряд. Смотрите подробней в сюжете "Сегодня", когда гулять, а когда придется отрабатывать.


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Тег погода, синоптики, прогноз погоды, дожди

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