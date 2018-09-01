Прогноз погоды на осень: много дождей и два бабьих лета

"С Успения Богородицы (28 августа) осень начинается", — гласит народная примета. Лето закончилось, уже сегодня-завтра нам придется утепляться. О том, какой ожидается осень в этом году, "Сегодня" рассказали ученые и народный синоптик. Их прогнозы чуть отличаются, но главный вывод — погода становится все более переменчивой, и ближайшие три месяца не окажутся исключением. Показатели температуры в инфографике являются оценочными, а вероятность прогноза в ней составляет около 75%.

По науке

По словам замдиректора Укргидрометцентра Анатолия Прокопенко, сентябрь ожидается теплее обычного на 1—2 градуса: среднемесячная температура составит +14—16 градусов на севере и западе страны, а также +16—18 в остальных регионах. Дожди пройдут в пределах нормы — до 40 мм осадков за месяц, а ночные заморозки возможны лишь в Карпатских горах. Подробный прогноз на октябрь и ноябрь в Укргидрометцентре пока не дают, Прокопенко лишь добавил, что настоящая осень с обильными дождями и минимумом погожих дней придет в первой декаде октября. Завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова согласна с тем, что большую часть сентября днем будет тепло, почти как летом, и достаточно сухо, лишь под конец месяца начнутся дожди. Но краткое серьезное похолодание возможно уже в его первой декаде.

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"Сентябрь будет сухим и неустойчивым, в конце месяца бабье лето мы увидим. Октябрь и ноябрь ожидаем холодными, особенно со второй половины октября, в это время могут быть уже заморозки, — прогнозирует климатолог. — Перепады температуры из-за смены климата, которую мы сейчас переживаем, могут сказываться в любой момент. Из-за перепада от тепла к холоду и наоборот обязательно будут образовываться штормовые явления, особенно это характерно для южного региона. Надо быть готовыми, ведь такая климатическая действительность сохранится и в последующие годы".

Народный прогноз

Народный синоптик Леонид Горбань рассчитал, что этой осенью возможны два бабьих лета: одно в период с 15 по 25 сентября, второе — с 4 по 10 октября. Но первые осенние "звоночки" в виде краткого снижения температуры и дождей возможны уже 4—5 сентября, а 10—14-го похолодает и задождит более серьезно. Октябрь, по прогнозам Горбаня, будет достаточно теплым, особенно в первой половине:

"Начало месяца — ясное и теплое, но 3—4 числа осень напомнит о себе бурями с дождями, особенно на юге, и снижением температуры до +8 градусов. Сразу после этого — второе бабье лето с дневной температурой до +20 градусов. Затем снова задождит, но праздник Покров (14 октября) будет сухим".

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Во второй половине месяца Горбань обещает похолодание, короткие ночные заморозки, а завершится октябрь дождями и мокрым снегом. Сырость продолжится в ноябре, в его первых числах может даже подморозить, но потом снова сухо, солнечно и довольно тепло. Лишь после 15 ноября глубокая осень плавно перейдет в зиму. Настоящая зима может начаться уже 27 числа — в этот день синоптик обещает обильный снег и морозы, которые продолжатся и в начале декабря.