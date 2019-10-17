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"Лето" продолжается: синоптики уточнили прогноз погоды

17 октября, 08:57

Скорость ветра, по прогнозам синоптиков, будет 3-8 м / с

/ Фото: Pixabay

В Украине сегодня, 17 октября, будет тепло и без осадков. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"17 октября переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м / с.", - говорится в сообщении.

Температура сегодня установится на уроне 17-22 ° тепла. А в Киеве и Киевской области ожидается небольшая облачность, дождей также не будет. Ветер синоптики прогнозируют переменных направлений, со скоростью 3-8 м / с. Температура в столице будет около 20 °, а по области – 17-22 °.

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Ранее новости "Сегодня" узнали у синоптиков, какой ожидается погода в ближайшие три месяца. В частности, первые предвестники зимы в виде сильных холодных дождей возможны уже 7-8 ноября, затем после короткого прояснения они вернутся, но уже с мокрым снегом. После 15 ноября будет прохладно, вплоть до ночных заморозков. Синоптики прогнозируют, что в конце ноября к нам прорвется холодный атмосферный фронт из Сибири, который принесет морозы и дождь со снегом.

В тренде
Погода в Украине 16 октября будет одной из самых теплых в Европе

Напомним, на днях популярные горнолыжные курорты украинских Карпат снова засыпало снегом.

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