Украинцам грозят наводнения и катастрофическое потепление: прогноз погоды на весь 2020 год

Фото: Liubov Solomina/Facebook

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Какой будет погода в наступившем 2020 году? Ведь в ушедшем году были зафиксированы температурные рекорды и необычные погодные аномалии. В тонкостях климатических процессов и возможном влиянии планет Солнечной системы на жару и холод, на осадки и ясные дни в Украине разбирался сайт "Сегодня".

Своими прогнозами с нами поделились заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАНУ Вера Балабух, заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды института Вазира Мартазинова и самый известный народный синоптик Украины Леонид Горбань. Он уже 30 лет составляет подробные прогнозы погоды по старинной методике – используя так называемый Брюсов календарь, учитывающий влияние на погоду расположения планет Солнечной системы.

Как рассказал нам Леонид Горбань, по классификации Брюсова календаря наступил год Луны. Напомним: всего их семь, чередующихся в определенной последовательности. Так, 2019-й был годом Меркурия, 2021-й будет годом Сатурна. Еще существуют годы Венеры, Марса, Юпитера и Солнца. Каждому из них присуща своя погода: одни годы жарче, другие прохладнее, какие-то дождливее, какие-то суше.

Как видно из инфографики, после Нового года зима и заснежит, и заморозит. Подробнее читайте в статье "Какой ожидается погода в январе и феврале и когда на самом деле закончится зима".

"Весна в год Луны вначале очень холодная, до середины марта держатся сильные морозы, – рассказал нам Леонид Горбань. – В апреле холодно и сыро, только в конце месяца станет ясно и тепло. Май – жаркий и засушливый, в середине более двух недель без осадков. Но эту сушь компенсируют два летних месяца, которые ожидаются прохладными из-за частых дождей, но не холодными, ведь солнце стоит высоко и греет хорошо. В августе картина поменяется – он будет засушливый, жаркий, в середине месяца опять две недели без дождей. Осень холодная и сырая: уже сентябрь, в отличие от предыдущих годов, окажется по-настоящему осенним, дождливым. В конце октября возможны заморозки, а во второй половине ноября – морозы. Но в начале октября после небольших дождей ждем 10 дней нежаркой, но сухой и приятной погоды. Декабрь – холодный, с дождями и снегом, но морозы небольшие".

Резюмируя, можно сказать, что зима, по прогнозам Горбаня, будет холодной и с частыми снегопадами, весна – поздней, но май "летним", лето – нежарким и дождливым, кроме августа, который "отработает" за остальные два месяца, а осень – ранней и с одним бабьим летом в начале октября.

Вера Балабух: Остановить потепление скоро станет нереально

А вот ученые считают, что сейчас на погоду влияют новые факторы, которых не было в прошлом, когда составлялся Брюсов календарь. И поэтому скептически относятся к расчетам, обещающим сильные морозы и обильные осадки, как спрогнозировал Леонид Горбань на 2020 год.

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАНУ Вера Балабух уверена, что 2020 год будет во многом похож на предыдущий: нас ждет теплая зима, жаркое лето, осадки ниже нормы и резкая смена температур.

"Процессы изменения климата в сторону потепления на нашей планете и в Украине усиливаются, – рассказала нам Вера Балабух. – Последние пять лет были самыми теплыми за весь период инструментальных наблюдений, а 2019 год, вероятно, окажется самым теплым годом. Наиболее опасными в этот период были волны тепла, которые наблюдались на всех континентах и привели не только к множеству новых температурных рекордов, но и к значительной смертности среди населения. В течении 2019 года в Европе было 5-6 мощных волн тепла, которые вызвали природные аномалии. В частности, во Франции летом наблюдалось две волны рекордного зноя, в июне температура впервые достигла 46 градусов по Цельсию. Погибло около 1,5 тысячи человек".

К сожалению, частота и продолжительность волн тепла усиливается. Это связано с изменением атмосферной циркуляции и приводит к повышению температуры Мирового океана. По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), более 90% избыточного тепла, образовавшегося в результате изменения климата, хранится в океанах. В 2019 году теплосодержание океанов существенно увеличилось. Вода в Атлантическом океане, особенно в его северной части, прогрелась до глубины 700 м и более.

Нагретые Атлантикой воздушные массы заходили далеко за границы полярных широт. Температура там была в отдельные периоды выше нормы на 20-30 градусов, из-за чего в арктических широтах (севернее 70 градусов северной широты, или на 2,2 тыс. км севернее Киева) практически исчез многолетний лед, который раньше не таял даже летом. В тропических широтах вследствие повышения температуры океанов увеличилось количество ураганов, которые нередко достигали пятой категории и приводили к катастрофическим последствиям.

В Украине в 2019 году также отмечалось несколько мощных волн тепла. Вследствие этого среднесуточная температура воздуха была на 10-15 градусов выше нормы. Июнь оказался самым теплым за период наблюдений, а в декабре отмечались летние температуры. Наиболее аномальной температура воздуха была в западных областях Украины. В этом регионе на циркуляционные процессы накладывались местные особенности. В частности, при юго-западных и южных потоках воздушных масс, которые перемещались из субтропических широт и нередко с Африканского континента, при перемещении через Карпаты возникал феновый эффект, когда температура воздуха дополнительно повышалась еще на 5-10 градусов Цельсия.

По словам Балабух, нет оснований говорить, что процессы нагрева Атлантики развернутся в обратную сторону. Но даже если вдруг это произойдет, то, учитывая, что океан очень медленно остывает, похолодания в Европе и в Украине ждать еще долго.

Ученый разъяснила, что нагревает Мировой океан не повышенная солнечная активность, а человеческая деятельность, прежде всего продолжающийся выброс парниковых газов.

"Сейчас идет фаза уменьшения солнечной активности, которой должна была бы соответствовать фаза похолодания, но происходит наоборот, потому что человек влияет на перегрев Земли почти в 10 раз больше, чем природа, – резюмировала Балабух. – На протяжении последних пяти лет концентрация парниковых газов в атмосфере повысились до рекордных уровней, что свидетельствует о сохранении тенденции к потеплению в течение ближайших лет и, вероятно, десятилетий. Поэтому 2020 год, вероятно, не будет исключением. Нас ожидают новые волны тепла, резкие изменения температуры, дефицит осадков, жаркое лето, сильные ливни, грозы, град, шквалы".

Для человека важно изменение не только термического режима атмосферы, но и режима увлажнения. В 2019 году в Украине аномально теплая погода сопровождалась во многих регионах дефицитом осадков, где за год выпало менее половины нормы. Максимальная продолжительность периода без осадков достигала 2-2,5 месяца.Наиболее сложные условия отмечались в Черкасской и Одесской областях, где непрерывная засуха длилась более семи месяцев. Отсутствие дождей и высокие температуры привели к тому, что пересохли многие малые реки, высохли болота, существенно понизился уровень грунтовых вод, возникли проблемы с водоснабжением.

К сожалению, Украина попала в регионы, где на протяжении последних десятилетий температура растет очень быстрыми темпами, которые существенно превышают рост глобальной температуры. По прогнозам ученых, такие изменения будут только усиливаться, если человечество не примет необходимых мер. Поэтому в августе 2019 году ООН объявила чрезвычайную климатическую ситуацию, а в ноябре Европарламент провозгласил чрезвычайное климатическое состояние в Европе.

"Для того чтобы остановить повышение глобальной температуры более чем на 2 градуса по Цельсию выше доиндустриальных уровней, нам необходимо утроить наши усилия. А для того, чтобы ограничить рост полутора градусами, необходимо их увеличить в пять раз", – заявил генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации Петтери Таалас.

Если мы не предпримем адекватных усилий, остановить этот процесс скоро станет нереально.

Вазира Мартазинова: Год будет похож на предыдущий

Вазира Мартазинова уверена, что наступивший 2020 год будет во многом похож на ушедший 2019-й. То есть с мягкой зимой, затяжной весной, жарким летом и недостатком осадков. Но ожидается больше ураганов и наводнений. Причина тому – изменения в глобальной циркуляции воздуха, о которых упоминала Вера Балабух.

"В течение каждого месяца будет большая неустойчивость температуры – от холода к теплу. Каждые 5-6 дней вероятны резкие перепады температуры воздуха, самые сложные регионы – это Карпаты и Западная Украина, но могут быть наводнения и в юго-восточных областях, – анализирует Мартазинова. – При любых больших перепадах температуры, от тепла к холоду или от холода к теплу, всегда возникают синоптические стихийные ситуации. Поэтому можно сделать прогноз, что в наступившем году будет то же, что и в ушедшем".

Ну что ж, имеем три прогноза на год, два из которых схожи. Какой прогноз окажется точнее, поживем – увидим.

А пока украинцы с нетерпением ждут хоть какого-то снега, в жаркой Австралии его выпало с избытком:

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