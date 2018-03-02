Прогноз погоды в Украине на неделю: когда придет потепление

На календаре уже март, однако, если выглянуть за окно, можно подумать, что зима в самом разгаре. Сайт "Сегодня" выяснил, стоит ли в ближайшие дни надеяться на то, что весна вступит в свои права.

3 марта, в субботу "Укргидрометцентр" обещает снег по всей стране, в центре, на юге и на востоке – мокрый снег. Что касается температуры погоды, синоптики прогнозируют ощутимое уменьшение мороза. Холодней всего будет на западе Украины – днем от -4 до -6 градусов. В центре, на севере и в восточных областях днем от -1 до -3 градусов. В южных областях от 2 до 5 градусов выше нуля, в Крыму днем – от 9 до 11 тепла.

4 марта, в воскресенье в Украине без осадков, облачно с прояснениями. Снега стоит ожидать лишь в северных областях (Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской) и в Крыму. В центральных и северных областях снова похолодает (днем до -6 градусов), на юге температура воздуха опустится до -1 градуса.

5 марта, в понедельник осадков в стране не ожидается. На западе Украины потеплеет, днем до +1 градуса. На крайнем востоке страны, наоборот, температура опустится до -6.

6 марта, во вторник в Украину придет потепление. Фронт теплого воздуха придет с запада, он принесет с собой осадки: в западных и южных областях ожидается мокрый снег с дождем, температура воздуха составит от +1 до +3 градусов на западе и от 2 до 7 градусов тепла на юге. В центральных областях днем от -1 до -3, на севере от -2 до -6, в восточных областях от -1 до -5 градусов.

7 марта, в среду всю страну снова накроет мокрый снег с дождем. Вместе с осадками придет и тепло: в западных областях днем все так же от +1 до +3, а вот в центре потеплеет до 0 – 2 градусов тепла, на севере от -1 до +1, в восточных областях от 0 до -4, и на юге от +5 до +9 градусов.

Народный прогноз погоды

3 марта – в этот день почитается память святителя Льва, папы Римского и святителя Агапита, исповедника. В прежние времена говорили: "Распушилась верба, зиме нет ходу до крестьянского двора", пишет сайт "Синоптик". В этот день почитали птичку-овсянку "вестницей скорого тепла слыла она", крестьянки пекли овсянички (пирожки из овсяной муки). Наши предки старались увидеть как можно больше указаний на скорый приход тепла, ожидая весны и возрождения природы.

4 марта отмечается день памяти святителей Архиппа, Филимона и его жены Апфии. В старину этот день назывался Маньяк. Исстари ведется предание, что в этот день не следует смотреть на падающие звезды, так как это худая примета. Если "на Федота снежный занос – к поздней траве". Если в этот день в лесу встретить белого зайца – снег обязательно выпадет еще. А если посчастливится увидеть пролетающую чайку, значит лед скоро пойдет. Часто в этот день усиливается ветер.

5 марта почитается память святого Льва Катанского. На этот день еще распостраняется традиция не смотреть на падающие звезды. Погода 5 марта достаточно обманчива: может быть как оттепель, так и мороз. В старину заметили: "если в этот день снег тает, то долго не растает". Именно 5 марта начинается раннее разрушение устойчивого снежного покрова. Этот день удачен для посева семян на рассаду помидоров, баклажанов, перца.

6 марта – в этот день почитается память преподобного Тимофея, пустынника. В народе Тимофея называли Весновеем и говорили: "Как ни злись метелица, все весной повеивает", "Дожить до Весновея, а там зима не страшна". Этот день отличался первыми солнечными оттепелями. О погоде судили и по ветрам: если в этот день теплые ветры, то и весна будет теплой. В это время начинается сокодвижение в кленах и березах.

7 марта отмечается день памяти преподобного Моисея Белозерского, Маврикия. На Маврикия приходится самый ранний прилет грачей, прилетают первые скворцы, а это сулит раннюю весну. В этот день можно услышать самую раннюю трель полевого жаворонка. В старину заметили, что прохладный день 7 марта указывает на то, что лето скорее всего будет дождливым.