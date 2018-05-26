Прогноз погоды в Украине на неделю: будет ли настоящая жара

Синоптики недавно пообещали украинцам, что вторая половина мая в Украине должна быть жаркой и сухой. Пока что этот прогноз не спешил сбываться – местами периодически идут дожди, а погода, хоть и теплая, на полноценную жару пока не тянет. Сайт "Сегодня" узнавал, каким будет конец мая.

В субботу, 26 мая по всей территории Украины тепло, столбик термометра будет колебаться в диапазоне от 21 до 24 градусов выше нуля. В некоторых областях пройдут дожди с грозами – осадков стоит ожидать в Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях.

В воскресенье, 27 мая в Украине сухо практически везде, кроме Закарпатья – там ожидаются кратковременные дожди. Воздух по всей стране днем прогреется до 25 (на юге – до 26) градусов тепла.

В понедельник, 28 мая все так же ожидаются дожди в Закарпатской области и переменная облачность без осадков на остальной части страны. Температура воздуха останется на уровне воскресных показателей, жарче всего будет в Николаевской и Херсонской областях – от 24 до 26 градусов, а прохладней всего в Черниговской и Сумской областях, от 22 до 24 градусов.

Во вторник, 29 мая по всей стране без осадков, столбик термометра продолжит движение вверх, на западе Украины ожидается от 25 до 27 градусов, а в Херсонской и Николаевской областях воздух прогреется до 28-29 градусов выше нуля.

В среду, 30 мая погода останется такой же. Средняя температура воздуха по стране днем от 24 до 26 градусов, дождей не предвидится.

Народный прогноз погоды

26 мая отмечается день памяти мученицы Лукерьи-Комарницы. Хотя ассоциация с этими насекомыми у нас не совсем приятная, они предвещали летом ягодное изобилие. Если в этот день ласточки летают низко, в скором времени следует ожидать дождя, пишет сайт "Синоптик".

27 мая почитается память святого мученика Исидора. В прежние времена этого дня ожидали, как окончания всяких холодов. Но если день все же был холодным, то следовало ожидать такого же лета.

28 мая отмечается день памяти Пахомия Великого, который имел дар чудотворца и исцеления от болезней. Как правило, этот день всегда бывал теплым.

29 мая – в этот день почитается память преподобного Феодора Освященного, который прославился святостью жизни и обильным даром чудотворения. В народе его называли Федор Житник, поскольку 29 мая считался последним сроком для посева яровых. Если на Федора зацвела рябина, значит погода будет теплой.

30 мая отмечается день преподобного Исаакия Далматского, апостола Андроника и святой Иунии. В старину заметили, что погода летом будет именно такой, какой она была в этот день.