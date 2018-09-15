Где ждать дождей и будет ли тепло: прогноз погоды в Украине на неделю

Согласно народному календарю наших предков, бабье лето начинается с 14 сентября. Сайт "Сегодня" решил узнать, какую погоду в ближайшие дни обещают украинцам синоптики.

В субботу, 15 сентября в Украине тепло, но дождливо – осадки ожидаются в западных и восточных областях страны и на юге, сообщает Укргидрометцентр. При этом в центре и на севере сухо. Температура воздуха днем составит: на западе страны от 22 до 26 градусов тепла, в центре, на севере и на юге – от 24 до 26 градусов, и в восточных областях – от 20 до 22 градусов выше нуля.

В воскресенье, 16 сентября дожди с грозами зальют всю восточную, северную и южную части Украины. А вот на западе и в центре страны безоблачно. Везде ощутимо похолодает: на западе и севере температура воздуха днем составит от 18 до 21 градуса тепла, в центре – от 20 до 22 градусов, в восточных областях и на юге от – 21 до 23 градусов выше нуля.

В понедельник, 17 сентября по всей Украине синоптики обещают ясную погоду. Средняя температура воздуха по стране днем – от 19 до 23 градусов тепла, ночью – от 9 до 15 градусов выше нуля.

Во вторник, 18 сентября в Украине все так же без осадков, облачно. Средняя температура воздуха днем – 21-23 градуса тепла.

В среду, 19 сентября осадков все так же не ожидается. При этом в западных областях станет теплее - температура днем составит 24-26 градусов тепла. На севере, в центральной и восточной частях страны – 21-23 градуса, на юге – от 23 до 25 градусов.

Народный прогноз погоды

15 сентября почитается память святого Маманта, отца его Феодота и матери Руфины. В старину следили за закатом: если в этот вечер он будет красный, то морозов долго ждать не придется, пишет сайт "Синоптик".

16 сентября почитается память святых Домны и Василисы Великой. 16 сентября было принято "прибиранье рухляди в доме", чтобы приобрести благополучие на осень. В старину в этот день наблюдали за муравейниками: если муравьи соорудили себе большие кучи к осени, то следует готовиться к суровой зиме.

17 сентября отмечается день памяти иконы Божией Матери, именуемой "Неопалимая Купина". В этот день следили за воронами: если вороны садятся головами в разные стороны — день будет безветренным, а если в одну, да как можно ближе к стволу дерева — надо ждать ветра.

18 сентября почитается память преподобного Афанасия Брестского. Погоду в этот день определяли по рябине: если в лесу её много – осень будет дождливая, а мало – сухая. Если листья на рябине пожелтели рано, осень будет ранняя и ранняя холодная зима.

19 сентября – в этот день почитается память архистратига Михаила. С 19 сентября начинались Михайловские заморозки по утрам: "Михаил заморозком землю прихватил".