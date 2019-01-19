Идет похолодание: прогноз погоды в Украине на неделю

В понедельник, 21 января в восточных регионах ожидается снег, а в южных - снег с дождем, на остальной территории Украины без осадков

В Украину идет похолодание. Фото: Pixabay

Идет похолодание: прогноз погоды в Украине на неделю //smm1.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/208/1ea/5c42081eae853.jpg //smm2.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/208/1ea/5c42081eae853.jpg 2019-01-19T07:27:00+02:00 Украина В понедельник, 21 января в восточных регионах ожидается снег, а в южных - снег с дождем, на остальной территории Украины без осадков

После Крещения синоптики на днях пообещали украинцам ощутимое похолодание и вполне серьезные морозы. Сайт "Сегодня" с помощью самых новых данных решил проверить, какой погоды ждать в ближайшие дни.

В субботу, 19 января почти по всей Украине без осадков – снега стоит ожидать лишь в Харьковской, Донецкой и Луганской областях. Температура воздуха днем в западных, северных и центральных регионах составит от -4 до -1 градуса, в восточных областях от +2 до +4 градусов, на юге от +1 до +5 градусов.

В воскресенье, 20 января запад Украины (кроме Волынской и Ровенской областей), центр и север засыпет снегом. В Одесской и Николаевской области – снег с дождем. С северо-востока надвинется похолодание: так, в северных областях днем в среднем от -6 до -3 градусов, в восточных от -6 до -2 градусов, в центральных областях от -5 до -2 градусов, в западных от -4 до -1, и на юге от +1 до +5 градусов.

В понедельник, 21 января в восточных регионах ожидается снег, а в южных – снег с дождем, на остальной территории Украины без осадков. В западных областях днем от -4 до 0 градусов, на севере и в центре от -5 до -2 градусов, на востоке от -4 до +1 градуса, и в южных регионах от 0 до +8.

Во вторник, 22 января осадков в Украине не ожидается. Температура воздуха днем составит: в западных областях от -7 градусов от 0, в северных и восточных областях от -10 до -7 градусов, в центре от -8 до -6 градусов и на юге от -5 до +1 градуса.

В среду, 23 января снег везде, кроме западных областей. Столбик термометра днем на западе будет колебаться в диапазоне от -7 градусов до 0, в северных и восточных областях от -10 до -7 градусов, в центре от -8 до -6 градусов, на юге от -1 до +5 градусов.

Народный прогноз погоды

19 января отмечается праздник Крещения Господня или Богоявления. По погоде этого дня во многом судили о погоде на лето. Если в этот день холодная, ясная погода — лето засушливым будет. Пасмурная и снежная погода указывала на обильный урожай. Также на хороший урожай указывали синие облака и снег хлопьями, пишет сайт "Синоптик".

20 января отмечается Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Этот день является концом святок. Если в этот день стояла ясная и холодная погода, то лето ожидалось засушливое, а пасмурная и снежная погода намекала на обильный урожай. К 20-му января заканчивались Крещенские морозы, и хотя впереди еще была почти половина зимы, люди уже жили в ожидании тепла.

21 января почитается память Емилиана, исповедника. Раньше метели и бураны в этот день были обычным явлением. Следили в этот день в основном за ветром: если на Емельяна подует с юга — лето будет грозным, а если день выдастся ясным, то следует ожидать засушливого лета.

22 января почитается память святого Полиевкта. В народе про этот период января говорили так: "Растет день в январе — растет и холод", что указывало на приближение месяца февраля, который считался самым холодным месяцем зимы.

23 января почитается память святителя Григория, епископа Нисского. В народе этого святого называли Летоуказателем, потому как природные явления этого дня указывали на погоду будущим летом. Если в этот день будет иней на деревьях и стогах, то лето будет мокрое и холодное. Если ветер дует с юга — лето будет грозное. Если в этот день наблюдали иней, то верили, что 15—16 июля будет дождь.

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