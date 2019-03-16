Дожди уходят и возвращаются: прогноз погоды в Украине на неделю

В понедельник, 18 марта осадки ожидаются только в Закарпатской, Львовской и Волынской областях

Фото: Pixabay

Дожди уходят и возвращаются: прогноз погоды в Украине на неделю //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/bd1/ae6/5c8bd1ae68a63.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/bd1/ae6/5c8bd1ae68a63.jpg 2019-03-16T07:39:00+02:00 Украина В понедельник, 18 марта осадки ожидаются только в Закарпатской, Львовской и Волынской областях

Погода в 2019-м году порадовала украинцев теплым февралем и ранней весной. Однако после теплых и сухих дней вернулись осадки. Сайт "Сегодня" узнал, надолго ли затянутся дожди и не ждать ли внезапного возвращения зимы.

В субботу, 16 марта по всей Украине дожди, в центральных и северных регионах они могут быть довольно сильными. Температура воздуха днем: в западных областях и центральных областях в среднем от 8 до 10 градусов тепла. На севере и на востоке – от 6 до 9 градусов выше нуля, и на юге от 9 до 13 градусов.

В воскресенье, 17 марта дожди ожидаются только в западных (кроме Закарпатской) и восточных областях. На западе страны днем потеплеет до 12-15 градусов. В центральных областях от 8 до 11 выше нуля. В восточных областях холоднее всего – днем от 6 до 8 градусов тепла. Наконец, в южных регионах от 9 до 12 градусов.

В понедельник, 18 марта дождь пройдет только в Закарпатской, Львовской и Волынской областях. В Украине продолжит теплеть – на западе страны днем в среднем от 11 до 17 градусов, в центре от 15 до 17, в северных областях от 11 до 15, в восточных от 10 до 13, и на юге от 11 до 17 градусов.

Во вторник, 19 марта с запада вновь надвигается фронт осадков. Сухо будет только в центральных, восточных, южных областях. Дожди принесут небольшое похолодание: в западных областях днем от 7 до 11 градусов, в центре от 12 до 15, на севере и на востоке от 11 до 13 градусов, на юге от 13 до 17 выше нуля.

В среду, 20 марта дождей стоит ждать в западных, центральных и северных областях. На западе днем от 6 до 9 градусов тепла, в центре от 9 до 12 градусов, на севере от 8 до 10, в восточных областях от 11 до 13, и на юге 9-15 градусов выше нуля.

Народный прогноз погоды

16 марта почитается память протоиерея Петра Турчанинова. В прежние времена заметили, какова середина марта – таково и лето. С этого дня для огородников начинается подготовка картофеля на посадку, пишет сайт "Синоптик".

17 марта отмечается день памяти преподобного Герасима Иорданского. В народе Герасима называют Грачевником, потому что с этого дня из теплых стран прилетают грачи. Если грачи кричат, значит погода скоро испортится (скорее всего будет дождь).

18 марта отмечается день памяти мученика Конона Исаврийского. В народе святого Конона называют Огородником. С этого дня начиналась горячая огородная пора.

19 марта почитается память преподобного Иова Анзерского. В небе уже можно увидеть белого аиста, который возвращается в свои родные края.

20 марта отмечается день памяти святого мученика Василия, епископа Херсонского Таврического. Устанавливается уже теплая погода, но холода не спешат отступать: "С крыш капает, а за нос цапает", днем весенняя капель, а к вечеру может наступить мороз.

Напомним, ранее мы рассказывали, действительно ли полезны весной овощи.

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