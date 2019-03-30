Тепло и сухо, но не везде: прогноз погоды в Украине на неделю

В понедельник, 1 апреля осадков ждать не стоит, но с запада надвинется холодный фронт

Фото: Pixabay

Тепло и сухо, но не везде: прогноз погоды в Украине на неделю //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/e3b/a8b/5c9e3ba8bcfc7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/e3b/a8b/5c9e3ba8bcfc7.jpg 2019-03-30T07:18:00+02:00 Украина В понедельник, 1 апреля осадков ждать не стоит, но с запада надвинется холодный фронт

После небольших, но не слишком приятных дождя и снега в Украину возвращается потепление. Вступит ли весна, наконец, в полные права? Сайт "Сегодня" узнал, какой погоды ждать в самые последние дни марта и первые дни апреля.

В субботу, 30 марта в Украине ясно, без осадков, сообщает "Укргидрометцентр". Температура воздуха при этом тоже порадует – в среднем по стране днем от 11 до 14 градусов выше нуля.

В воскресенье, 31 марта, погода обещает быть еще лучше – день ожидается солнечный и очень теплый. Настоящая "жара" в западных областях и в центре - там днем от 14 до 16 градусов. На севере ожидается от 13 до 15 градусов, в восточных областях от 12 до 14 градусов, и на юге – от 12 до 15 градусов тепла.

В понедельник, 1 апреля снова без осадков, но с запада надвинется холодный фронт. Температура воздуха в западной части страны днем составит 9-11 градусов выше нуля. В центре ожидается 11-13 градусов, в северных областях 10-12 градусов, в восточных 12-14 градусов, и на юге от 13 до 16 градусов выше нуля.

Во вторник, 2 апреля дожди ожидаются в восточных областях. С ними придет и похолодание – на востоке, в центральных и северных областях днем от 7 до 10 градусов тепла. Похолодает и на юге – там от 9 до 12 градусов. А вот в западных областях погода останется примерной такой же, как накануне – днем от 9 до 11 градусов тепла.

В среду, 3 апреля дожди уже не только в восточной, но и в западной частях Украины. Температура воздуха при этом останется на уровне предыдущего дня – в среднем по стране 7-10 градусов выше нуля.

Народный прогноз погоды

30 марта отмечается день памяти преподобного Алексея, прозванного в народе Алексеем Тёплым. Если на Алексея тепло, то весна будет теплой, если холодно – весна запоздает, пишет сайт "Синоптик".

31 марта почитается память святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского. С этого дня начинаются ранние грозы, раннее цветение мать-и-мачехи. Если на склонах холмов появляются первые цветы мать-и-мачехи, значит начало апреля будет тёплым.

1 апреля почитается память мучеников Хрисанфа и Дарьи. Если ночью звезд не видно, можно ждать теплой погоды; если день ветреный, то и весь год таким будет.

2 апреля почитается память преподобного Евфросина Синозерского и святой мученицы Фотины (Светланы). В это время бывают грозы, распускается серая ольха, если нет морозов. У многих птиц в начале апреля начинается брачный период.

3 апреля отмечается день памяти святого Кирилла, епископа Катанского. Если в этот день при восходе солнца в небе наблюдаются красные круги, то год обещает быть плодородным. С этого времени начинают набухать почки смородины.

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