Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,02
30,32
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Тепло, но мокро: прогноз погоды в Украине на неделю

Сегодня, 07:27

В понедельник, 8 апреля дождей стоит ждать в северных областях и на юге

Фото: AFP
Тепло, но мокро: прогноз погоды в Украине на неделю //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/77a/267/5ca77a2672167.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/77a/267/5ca77a2672167.jpg Украина В понедельник, 8 апреля дождей стоит ждать в северных областях и на юге

Апрель в Украине будет теплым, но погода ожидается переменчивой – об этом на днях заявили синоптики. Зная, насколько изменчив прогноз погоды, сайт "Сегодня" решил узнать погоду на самые ближайшие дни.

В субботу, 6 апреля украинцев ожидает прекрасный, очень подходящий для прогулок и выездов за город день. По всей Украине сухо и солнечно, температура воздуха днем в среднем составит в среднем от 13 до 15 градусов выше нуля.

В воскресенье, 7 апреля на запад страны придут дожди. Вместе с тем, осадки не принесут похолодания – в западных областях днем от 15 до 17 градусов тепла. В остальных регионах сухо, температура воздуха в среднем 14-16 градусов.

В понедельник, 8 апреля дождей стоит ждать в северных областях (Черниговской, Сумской) и на юге (в Одесской, Николаевской, Херсонской областях и в Крыму). Столбик термометра будет колебаться в том же диапазоне, что и накануне.

Во вторник, 9 апреля дожди пройдут уже везде, кроме восточных областей. Температура воздуха на западе страны днем составит в среднем 13-15 градусов, в северных областях 14-16 градусов, в центре, на востоке и на юге 15-17 градусов.

В среду, 10 апреля осадки ожидаются по всей стране. В западных областях немного похолодает – днем там 10-13 градусов. В центре, в восточных областях и на юге от 15 до 17 градусов, на севере, как и накануне, 14-16 градусов выше нуля.

Народный прогноз погоды

6 апреля отмечается Канун Благовещения и почитается память преподобного Захарии монаха. В старину приметили: если ночь на Захария теплая – такой будет и весна.

7 апреля отмечается праздник Благовещенья Пресвятой Богородицы. "На Благовещение весна зиму поборола", – считают в народе, хотя известны и знаменитые благовещенские морозы. Если 7 апреля ветер, иней и туман – к урожайному году. На Благовещение гроза – к теплому лету, пишет сайт "Синоптик". Небо безоблачное, солнце яркое – лето будет с грозами.

8 апреля отмечается Собор Архангела Гавриила и почитается память преподобного Василия Нового. В древности заметили, какова погода 8 апреля — такова она будет 8 октября, и наоборот.

9 апреля почитается память мученицы Матроны Солунской. В народе святую называют Матрона Настовница, потому что в это время иногда бывают утренние заморозки – грунт от них замерзает, и люди ходят как по "насту".

10 апреля церковь чтит память святого преподобного мученика Евстратия Печерского и преподобного Илариона Нового. В зависимости от температуры воздуха с этого дня вылетают шмели и комары. В древности наблюдали за птицами и составляли по ним прогноз погоды: если птицы вили гнезда на солнечной стороне, ожидалось холодное лето, если на теневой стороне, то лето обещало быть теплым.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег погода, тепло, осадки, прогноз погоды, дожди

Вы сейчас просматриваете новость " Тепло, но мокро: прогноз погоды в Украине на неделю". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Названа самая полезная для здоровья человека рыба

Как первый муж Юлии Началовой прокомментировал смерть певицы

Неформатные жены знаменитостей. Фото

Татьяна Черновол: депутат и агрессивная подружка Пашинского

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

Раскрыла все карты: Настя Каменских рассказала о беременности

Лиса радуется приходу хозяина (видео)

«Раньше красивее была»: Одесская Барби показала себя 10 лет назад

Ученые просветили рентгеном шифровальную машину «Энигма»

Гуллит: Очень умно поступил Зидан, покинув Реал
Загрузка...

Кабмин дал добро на снижение цены: газ подешевел и может подешеветь еще больше

Вчера, 07:51

Тенденция к снижению цен на газ будет наблюдаться в Украине до декабря 2019 года

Второй тур близко: что обещают Порошенко и Зеленский в своих программах украинцам

4 апреля, 07:19

Кандидаты обещают поменять налоги и продолжать децентрализацию

Украинцы, которым задолжали зарплату, смогут не ходить на работу

3 апреля, 07:51

В Министерстве соцполитики разработали новый законопроект, защищающий права работающих украинцев

Апрель — синоптикам не верь: прогноз погоды на весь месяц

3 апреля, 07:38

Ожидаем прохладную первую половину, теплую вторую, дожди будут, но меньше нормы

Николай Тищенко откровенно о жизни с молодой женой

Идеальный вес женщины (таблица)

Горяинов: Праздник футбола получился испорченным