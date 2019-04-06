Тепло, но мокро: прогноз погоды в Украине на неделю

В понедельник, 8 апреля дождей стоит ждать в северных областях и на юге

Фото: AFP

Тепло, но мокро: прогноз погоды в Украине на неделю //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/77a/267/5ca77a2672167.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/77a/267/5ca77a2672167.jpg 2019-04-06T07:27:00+03:00 Украина В понедельник, 8 апреля дождей стоит ждать в северных областях и на юге

Апрель в Украине будет теплым, но погода ожидается переменчивой – об этом на днях заявили синоптики. Зная, насколько изменчив прогноз погоды, сайт "Сегодня" решил узнать погоду на самые ближайшие дни.

В субботу, 6 апреля украинцев ожидает прекрасный, очень подходящий для прогулок и выездов за город день. По всей Украине сухо и солнечно, температура воздуха днем в среднем составит в среднем от 13 до 15 градусов выше нуля.

В воскресенье, 7 апреля на запад страны придут дожди. Вместе с тем, осадки не принесут похолодания – в западных областях днем от 15 до 17 градусов тепла. В остальных регионах сухо, температура воздуха в среднем 14-16 градусов.

В понедельник, 8 апреля дождей стоит ждать в северных областях (Черниговской, Сумской) и на юге (в Одесской, Николаевской, Херсонской областях и в Крыму). Столбик термометра будет колебаться в том же диапазоне, что и накануне.

Во вторник, 9 апреля дожди пройдут уже везде, кроме восточных областей. Температура воздуха на западе страны днем составит в среднем 13-15 градусов, в северных областях 14-16 градусов, в центре, на востоке и на юге 15-17 градусов.

В среду, 10 апреля осадки ожидаются по всей стране. В западных областях немного похолодает – днем там 10-13 градусов. В центре, в восточных областях и на юге от 15 до 17 градусов, на севере, как и накануне, 14-16 градусов выше нуля.

Народный прогноз погоды

6 апреля отмечается Канун Благовещения и почитается память преподобного Захарии монаха. В старину приметили: если ночь на Захария теплая – такой будет и весна.

7 апреля отмечается праздник Благовещенья Пресвятой Богородицы. "На Благовещение весна зиму поборола", – считают в народе, хотя известны и знаменитые благовещенские морозы. Если 7 апреля ветер, иней и туман – к урожайному году. На Благовещение гроза – к теплому лету, пишет сайт "Синоптик". Небо безоблачное, солнце яркое – лето будет с грозами.

8 апреля отмечается Собор Архангела Гавриила и почитается память преподобного Василия Нового. В древности заметили, какова погода 8 апреля — такова она будет 8 октября, и наоборот.

9 апреля почитается память мученицы Матроны Солунской. В народе святую называют Матрона Настовница, потому что в это время иногда бывают утренние заморозки – грунт от них замерзает, и люди ходят как по "насту".

10 апреля церковь чтит память святого преподобного мученика Евстратия Печерского и преподобного Илариона Нового. В зависимости от температуры воздуха с этого дня вылетают шмели и комары. В древности наблюдали за птицами и составляли по ним прогноз погоды: если птицы вили гнезда на солнечной стороне, ожидалось холодное лето, если на теневой стороне, то лето обещало быть теплым.

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