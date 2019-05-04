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Мокро и прохладно: прогноз погоды в Украине на неделю

4 мая, 07:37

В понедельник, 6 мая осадки вернутся в центральные и северные регионы Украины

Фото: Pixabay

После ощутимого похолодания в Украине снова теплеет; в то же время, почти по всей территории страны периодически идут дожди. Весну 2019 года нельзя назвать по-настоящему холодной, но и долгожданное тепло задерживается. Сайт "Сегодня" узнал, какой погоды ожидать в ближайшие дни.

В субботу, 4 мая дожди и грозы накроют всю Украину, кроме некоторых южных (Херсонская область, Крым) и восточных (Днепропетровская (Сичеславская), Запорожская, Донецкая области) регионов. При этом везде будет достаточно тепло: на западе днем в среднем от 16 до 18 градусов выше нуля, в центре от 18 до 20, в северных областях от 17 до 19, в восточных от 20 до 22, и на юге от 19 до 21 градуса тепла.

В воскресенье, 5 мая дожди (достаточно сильные) ожидаются только в западных областях. На остальной части страны сухо, там также будет еще больше теплеть: в центре днем 21-23 градуса, на севере 20-22 градуса, в восточных областях от 22 до 24, и на юге от 21 до 23 градусов выше нуля.

В понедельник, 6 мая осадки вернутся в центральные и северные регионы Украины. Температура воздуха составит: в западных областях днем от 13 до 15 градусов, в центральных от 19 до 21 градуса, на севере страны от 18 до 21, в восточных областях от 22 до 24, и на юге от 19 до 21 градуса тепла.

Во вторник, 7 мая дожди и грозы снова по всей стране. В западных регионах серьезно похолодает – днем 11-13 градусов выше нуля. Упадет температура и в центральной части страны – от 15 до 19 градусов. В северных областях ожидается от 17 до 21, в восточных от 21 до 24 градусов, в южных регионах от 17 до 19 градусов.

В среду, 8 мая Украину продолжит заливать – сухо только в Закарпатье. Будет не только мокро, но и холодно: в западных областях от 10 до 13 градусов, в центре от 17 до 19, на севере от 15 до 21 градуса, в восточных областях от 19 до 21 градуса, и на юге от 17 до 19 градусов тепла.

Народный прогноз погоды

4 мая почитается память святого мученика Ианнуария, епископа. В это время надо следить за черемухой: если она рано зацвела – будет теплое лето. Чем раньше она начинает цвести, тем жарче будет лето, пишет сайт "Синоптик". Самое время сажать чеснок, чтобы летом уже собрать урожай.

5 мая почитается память апостолов Нафанаила, Луки, Климента. В прежние времена заметили, что если 5 мая ночью случаются заморозки, то еще 40 дней по утрам будет достаточно холодно. Накануне Юрьева дня (6 мая) праздновался праздник "Ляля". Самая красивая девушка (Ляля) должна была бросать подругам венки. Кто поймает, прячет подарок до следующей весны. С этого дня начинали высаживать картошку.

6 мая отмечается день памяти великомученика Георгия Победоносца. В народе его называли Вешний, и связано это было с приходом весны.

7 мая почитается память мучеников Саввы Стратилата и Евсевия. В старину с этого дня "бывало еще 12 холодов".

8 мая отмечается день памяти святого апостола и евангелиста Марка. В народе его называли Марк Ключник. Считается, что Марк ведает ключами от дождей. "Если выпадет в мае три дождя добрых, то и хлеба будет на три года полных". Если певчие птицы прилетают стаями — к теплому лету. Если в этот день наблюдалась радуга высокая и крутая — к хорошей погоде, если же она была низкой и пологой — к ненастью.

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Тег погода, дождь, тепло, потепление, осадки, прогноз погоды

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