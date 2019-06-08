Жарко, мокро, громко: прогноз погоды в Украине на неделю

В понедельник, 10 июня лить и грохотать будет только в западных и в некоторых северных областях

Фото: Анатолий Бойко

В начале лета погода испытывает украинцев грозами и проливными дождями, а вместе с тем кое-где и настоящей летней жарой. Сайт "Сегодня" узнал, какой погоды стоит ожидать в ближайшие дни, и обещают ли синоптики прекращение осадков.

В субботу, 8 июня по всей Украине снова дожди и грозы, а с ними – жара, сообщает "Укргидрометцентр". В западных областях днем от 24 до 27 градусов, в центре и на севере от 27 до 30, в восточных областях от 28 до 31, и на юге от 27 до 30 выше нуля.

В воскресенье, 9 июня без осадков только на востоке страны – в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях. Температура воздуха будет держаться на уровне предыдущего дня – в среднем по Украине 26-29 градусов тепла.

В понедельник, 10 июня лить и грохотать будет только в западных областях и в некоторых северных (Киевская, Черниговская). В остальных регионах сухо и жарко. На западе температура воздуха днем составит в среднем 26-28 градусов тепла, в центральных областях 28-31 градус, на севере 28-30 градусов, в восточных областях жарче всего – 31-33 градуса, и на юге от 28 до 32 градусов.

Во вторник, 11 июня грозовой фронт продолжит держать под собой половину Украины – запад, север и частично центральные регионы. Жара потихоньку растет: в западных областях днем в среднем ожидается 27-30 градусов, в центре 29-32 градуса, на севере от 29 до 31, на востоке от 31 до 34 градусов, в южных регионах 30-32 градуса.

В среду, 12 июня погода останется такой же, как и накануне – все те же дождь, гром и молния в западных и северных областях, все так же сухо на остальной части страны. И еще практически везде жарко – средняя температура днем по Украине 28-32 градуса.

Народный прогноз погоды

8 июня почитается память апостолов Карпа и Алфея. В этот день следили за комарами: если их было слишком много, то последние дни месяца ожидались теплыми, но дождливыми, сообщает сайт "Синоптик".

9 июня почитается память священномученика Ферапонта, епископа Сардийского и мученицы Феодоры девы. В этот день в домах не мели и не мыли, чтобы не навлечь беду. Также в этот день следили за муравьями: если вокруг муравейника много муравьев – к хорошей погоде.

10 июня отмечается день памяти преподобного Никиты исповедника. Считается – если день тихий, то урожай будет хороший (сравните с официальным прогнозом синоптиков на 10 июня). Следили также за клевером: "Клевер сближает листочки – к ненастью".

11 июня почитается память священномученицы Феодосии, девы Тирской. С давних времен день Федосьи считается несчастливым днем: "День святой Феодосии стоит один всех понедельников". В прежние времена в этот день наблюдали за воробьями: если они веселы, подвижны, драчливы – к хорошей погоде.

12 июня отмечается день памяти преподобного Исаакия-исповедника. В старину в этот день наблюдали за пауками: если пауки усиленно работают, значит погода будет меняться.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, как жителей Одесской области эвакуировали из-за потопа.

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