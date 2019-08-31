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С чего начинается осень: прогноз погоды в Украине на неделю

31 августа, 07:23

В понедельник, 2 сентября в Украине без осадков

/ Фото: Pixabay

Лето в Украине в 2019 году оказалось далеко не таким жарким, как на большей части Европы. В опубликованном на сайте "Сегодня" прогнозе погоды на год сентябрь обещали теплый. В самом конце лета мы решили узнать, что синоптики говорят о первых днях осени.

В субботу, 31 августа в Украине без осадков, ясно и вполне по-летнему тепло: в западных и центральных областях днем в среднем 27-30 градусов выше нуля, на севере 22-28 градусов, в восточных областях 26-29 градусов, и на юге 26-30 градусов тепла.

В воскресенье, 1 сентября небольшие дожди возможны на севере страны – в Киевской и Черниговской областях. По сравнению с субботой станет еще чуть теплее, буквально на один-два градуса. Средняя температура воздуха по стране днем – от 27 до 30 градусов.

В понедельник, 2 сентября в Украине снова без осадков, столбик термометра будет колебаться в том же диапазоне, что и накануне, в воскресенье.

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Во вторник, 3 сентября в западной части страны ожидаются дожди с грозами – температура воздуха днем там составит от 24 до 30 градусов тепла. В центральной части страны от 28 до 31 градуса, на севере от 26 до 30, в восточных областях от 25 до 28, и на юге от 27 до 31 градуса выше нуля.

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В среду, 4 сентября в западных областях продолжает греметь и лить, температура воздуха днем упадет до 20-25 градусов. В центре ожидается от 26 до 31 градуса, в северных и восточных областях от 25 до 28 градусов, на юге от 26 до 31 градуса тепла.

Народный прогноз погоды

31 августа отмечается день святых Флора и Лавра. С этого времени начинаются осенние холодные утренники, переходящие в заморозки. Последний день лета не всегда баловал наших предков теплом: часто в этот день оседали тяжелые туманы, шел дождь, дули холодные ветры, пишет сайт "Синоптик".

1 сентября почитается память святого Андрея Стратилата. С этого времени уже возможны заморозки на почве. В древности заметили, если 1 сентября дует ветер с севера – осень холодная будет, а если с юга – то теплая.

2 сентября отмечается день пророка Самуила. Если в этот день бывает гром, то осень будет долгой.

3 сентября почитается память апостола Фаддея. В старину приметили: если в этот день погода ясная – будет еще четыре недели такая.

4 сентября почитается память святого Агафоника. Если облака редкие, то утро следующего дня будет ясным и холодным.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, как в США собираются встречать ураган "Дориан".

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Источник: Сегодня

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