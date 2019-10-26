Идет похолодание с дождями: прогноз погоды в Украине на неделю

В понедельник, 28 октября в западных областях ожидаются дожди, которые принесут с собой похолодание

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Неожиданно теплое бабье лето закончилось – в Украине все больше холодает. Сайт "Сегодня" узнал, какой погоды стоит ждать в конце октября.

В субботу, 26 октября в Украине тепло, без осадков. Так, в западных областях днем в среднем ожидается 16-19 градусов выше нуля, в центральных от 14 до 17 градусов, на севере 14-16, в восточных областях 15-17, и на юге от 15 до 18 градусов выше нуля.

В воскресенье, 27 октября по всей стране все так же сухо и тепло. Температура воздуха останется практически на уровне субботы, разве что на западе Украины днем потеплеет до 21-22 градусов.

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В понедельник, 28 октября в западных областях ожидаются дожди, которые принесут с собой похолодание – днем там в среднем от 10 до 14 градусов выше нуля. В центральных и восточных областях – от 15 до 17 градусов, на севере 12-14 градусов, а на юге от 16 до 18 градусов тепла.

Во вторник, 29 октября дожди ожидаются уже не только на западе, но и в центре, и частично на востоке (Харьковская область). По всей стране похолодает – на западе будет 9-11 градусов, в центре 10-13 градусов, в северных областях 8-10 тепла, в восточных 10-14, на юге 12-16 градусов выше нуля.

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В среду, 30 октября осадков стоит ждать по всей центральной, восточной и южной частях страны. При этом в Киевской и Житомирской областях ночью дождь с мокрым снегом. На западе сухо, но холодно – днем 6-8 градусов выше нуля. В центре и на востоке днем 7-10 градусов, в северных областях 4-6, в южных регионах от 8 до 13 градусов тепла.

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Народный прогноз погоды

26 октября отмечается день памяти святого Карпа. В этот день внимательно слушали петуха. Если петух запевал раньше девяти часов вечера, назавтра ожидали дождь, пишет сайт "Синоптик".

27 октября почитается память преподобной Параскевы Сербской. Как правило, погода на Параскеву была неустойчива. Если было сыро и грязно на дворе, то считалось, что до настоящей зимы остается 4 недели.

28 октября почитается память преподобного Евфимия Нового, Солунского. В старину приметили, с какого числа в октябре пойдёт снег, с того числа весна откроется в апреле.

29 октября отмечается день памяти святого Лонгина сотника. В этот день обращали внимание на иней: если он долго на земле продержится, то в ближайшее время наступит сухая и солнечная погода, и будет потепление.

30 октября почитается память святого пророка Осии, который имел дар возвещать бедствия. Погоду предсказывали по кукушке: если она кукует на сухом дереве, то скоро будет мороз.

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