Тепло возвращается: прогноз погоды в Украине на неделю

/ Фото: Pixabay

После теплого октября в Украину пусть и с некоторым запозданием, но пришли осенние холода. В то же время, на днях появлялась информация о том, что страну ждут очередные несколько теплых дней. Сайт "Сегодня" узнал, какую погоду прогнозируют отечественные синоптики в первые дни ноября.

В субботу, 2 ноября в западной части Украины местами возможны осадки.Будет достаточно холодно: в западных областях днем в среднем 5-10 градусов тепла, в центральных 6-8 градусов, на севере страны от 4 до 8 градусов, в восточных областях от 3 до 6 градусов, и на юге 7-11 градусов выше нуля.

В воскресенье, 3 ноября ожидается небольшое повышение температуры воздуха, вместе с которым придут дожди – теперь уже не только в западной, но и в северной частях страны. На западе днем 10-14 градусов тепла, в центре 9-12 градусов, на севере 6-10 градусов, в восточных областях 5-8 градусов, и на юге от 9 до 15 градусов выше нуля.

Реклама

В понедельник, 4 ноября потеплеет еще больше, при этом с потеплением в западные области придут не очень привычные для этого месяца грозы. Температура воздуха днем составит: на западе 15-19 градусов тепла, в центре от 14 до 17 градусов, на севере 12-15 градусов выше нуля, на востоке 9-11, и в южных регионах 15-18 градусов.

Во вторник, 5 ноября на западе страны сухо, а вот в остальных регионах, кроме Луганской области и Крыма, дожди, возможны грозы.В западных, северных и восточных областях днем 14-16 градусов, в центре от 15 до 19 градусов, на юге от 17 до 20 градусов выше нуля.

В тренде Туманы и небольшие дожди: синоптики дали прогноз на первый день ноября

В среду, 6 ноября дожди с грозами снова ожидаются в западных областях. На остальной части страны сухо и тепло, средняя температура воздуха в Украине днем 15-17 градусов тепла.

Реклама

Народный прогноз погоды

2 ноября почитается память святого Артемия. Главными предсказателями погоды в этот день были опадающие листья. Если первый снег лег на сухую землю до того, как деревья полностью сбросили листья, то снег скоро сойдет; пока лист с вишневых деревьев не опадет, сколько бы снегу ни выпало, зима не наступит, пишет сайт "Синоптик".

3 ноября почитается память преподобного Илариона Великого. Если 3 ноября стоит ясная безоблачная погода — это признак скорого быстрого понижения температуры.

4 ноября отмечается праздник Казанской иконы Божией Матери. Этот день считался очень удачным для свадеб. Происходит перелом погоды. Если на Казанскую день начнется туманом — оттепели быть, а если ясный день — жди похолодания.

5 ноября почитается память святого апостола Иакова. Если на Якова выпадала снежная крупа или град, то считалось, что на Матренин день (22 ноября) зима на ноги встанет.

6 ноября почитается память святого Арефы и отмечается день иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость". Ночью 6 ноября может выпасть первый прочный снег. В старину заметили, если грибов уродилось мало — зима будет снежная и суровая.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама