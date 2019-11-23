Плюсовая температура и местами дожди: прогноз погоды в Украине на неделю

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Аномально теплая осень подошла к концу – погода заставила украинцев вспомнить о том, что календарная зима близко, начались морозы. Сайт "Сегодня" узнал, какую погоду обещают синоптики в ближайшие дни.

В субботу, 23 ноября в Украине без осадков (небольшие дожди возможны только в Закарпатье). В западных областях днем от 1 градуса мороза до 5 градусов тепла (и только в Закарпатской области до +11), в центральных и северных областях от -3 до +1 градуса, на востоке днем от -3 до 0, и на юге от 0 до +4 градусов.

В воскресенье, 24 ноября осадков снова не ожидается, в западных областях потеплеет – днем там в среднем от 2 до 5 градусов тепла (а в Закарпатской области до +12), в центре днем от 0 до +2, в северных областях от -1 до +1, в восточных от -1 до +2, и на юге от 1 до 8 градусов выше нуля.

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В понедельник, 25 ноября в Украине все так же сухо, температура воздуха останется на уровне воскресенья, разве что еще больше потеплеет в южных регионах – днем до +11 градусов.

Во вторник, 26 ноября плюсовая температура ожидается по всей стране. В западных областях днем в среднем 4-8 градусов выше нуля, в центральных областях от 1 до 4 градусов тепла, в северных от +1 до +3, на востоке от +2 до +4, и на юге от +4 до +7 градусов.

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В среду, 27 ноября в Украину с запада придут осадки в виде небольших дождей. Днем на западе ожидается от 5 до 9 градусов тепла, в центре от 1 до 4 градусов, в северных областях от 1 до 3 градусов, на востоке от 2 до 4 градусов тепла, и в южных регионах стоит ожидать от 4 до 7 градусов выше нуля.

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Народный прогноз погоды

23 ноября почитается память апостолов Ераста, Олимпа, Родиона. Иней на деревьях предвещал мороз, а туман — тепло. Однако, если в этот день на деревьях иней лежал с утра, то до самого Введения (4 декабря) морозы будут сменяться оттепелью. Погода в это время довольно изменчива, пишет сайт "Синоптик".

24 ноября отмечается день преподобного Феодора Студита, исповедника. Обычно с этого дня начинает студить и морозить. Часто это бывает снежный день. Если в этот день было сыро или шел снег, ждали оттепелей до Введенья (4 декабря). Если день был ясным, вскоре ожидали похолодания. По этому дню судили о предстоящей зиме: если день был тёплым, то и зима будет тёплой, и наоборот.

25 ноября почитается память святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского. На Ивана обычно бывает снег. Если дождь на Ивана Милостивого, то, опять же, оттепели будут до Введения (4 декабря). В старину проделывали такой ритуал: в только что выпавший снег вставляли соломинку, если она провалится, значит, снег сойдет, если не провалится — снег останется на земле. Если снег в этот день выпадал, то считалось, что зима долго с места не сдвинется и весна будет поздней.

26 ноября почитается память святителя Иоанна Златоустого, архиепископа Константинопольского. Иней на деревьях в этот день говорил, что можно ожидать хорошего урожая.

27 ноября отмечается день апостола Филиппа. Погода этого дня во многом определяла будущий урожай: иней на Филиппа — к урожаю овса, дождь — пшеницы. Если в этот день случается облачное небо или выпадет снег — к ненастному маю; иней на деревьях — к морозам, туман — к оттепели, а если ночью был иней, днем снег не выпадет.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, как следствием непогоды у берегов Одессы стало крушение нефтяного танкера.

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