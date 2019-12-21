Ждите дождей и похолодания: прогноз погоды в Украине на неделю

/ Фото: Pixabay

Новый год все ближе, а погода продолжает удивлять украинцев рекордными показателями тепла. Но ведь рано или поздно должно похолодать? Или нет? Сайт "Сегодня" узнал, какой погоды стоит ждать в ближайшие дни, до католического Рождества (25 декабря) включительно.

В субботу, 21 декабря в западных областях страны ожидаются дожди, в остальных регионах сухо. Температура воздуха днем везде выше нуля (ночью заморозки только в восточных областях). На западе и в центре днем в среднем от +7 до +10 градусов, в северных областях от +6 до +9, на востоке от +3 до +6, и на юге от +9 до +14 градусов.

В воскресенье, 22 декабря дождей стоит ждать по всей Украине, при этом они могут быть достаточно сильными. Потеплеет еще больше – на западе и на востоке днем от +8 до +10 градусов, в центральных и северных областях от +9 до +11, в южных регионах от +12 до +14 градусов.

Реклама

В понедельник, 23 декабря дождливая погода сохранится, на западе из-за небольшого похолодания (до +5 градусов днем) возможен дождь с мокрым снегом. На остальной территории днем в среднем от +8 до +11 градусов, на юге местами до +14.

Во вторник, 24 декабря дожди практически везде, кроме Луганской области. Продолжит холодать: в западных областях днем ожидается от +2 до +6 градусов, в центре страны от +5 до +7, на севере и востоке от +4 до +6, в южных регионах от +7 до +10 градусов.

В тренде Синоптики уточнили прогноз погоды на неделю: кому ждать снега и где будет солнце

В среду, 25 декабря по всей Украине пасмурная погода, дожди ожидаются в некоторых западных регионах, на севере страны, местами в восточных областях и на юге. Температура воздуха продолжает плавно понижаться: на западе днем от +2 до +5 градусов, в центре от +4 до +7, в северных и восточных областях от +2 до +6, и на юге от +5 до +10 градусов.

Реклама

Народный прогноз погоды

21 декабря почитается память преподобного Патапия и святой Анфисы. Анфису в народе называли Рукодельницей, поскольку девушки с этого дня приступали к шитью. В старину приметили, если деревья в инее на Патапия, будет богатый урожай фруктов. На хороший урожай указывал и снег, который своей тяжестью гнул на деревьях сучья. Если в этот день слышали гром, готовились к сильным ветрам, пишет сайт "Синоптик".

22 декабря отмечается день зачатия матери Пресвятой Богородицы. В народе этот день назывался Анна Зимняя. Это день, когда зима устанавливается окончательно. Если на Анну Зимнюю лучисто и светло, то 31 декабря будет ясно и морозно, а если хмуро и на деревьях иней — к пасмурному и теплому Новому году. По этому дню определяли погоду на полгода вперед: снег — к дождю, метель — к ветру с дождем, мороз — к ясной погоде, оттепель — к теплому дождю.

23 декабря почитается память мучеников Мины, Ермогена и Евграфа. Если в этот день идет дождь, то в старину считали, что и вся весна будет такой же дождливой. В селах дальнейшую погоду определяли еще и с помощью лесного гостя — зайца: если зайцы приходили в сад, то зима обещала быть суровой.

24 декабря почитается память преподобного Даниила Столпника. В этот день была традиция зажигать лампадку, как бы прибавляя доброго света и прося солнце сойти на землю, вспыхнуть и отогнать нечистые силы. Погоду 24 декабря также определяли по лучам солнца: если они простираются вверх, то ожидали холодов, а если стелились вниз, нужно было готовиться к вьюге.

25 декабря отмечается день памяти святителя Спиридона, чудотворца. Считалось, что это самый холодный день декабря, который определяет характер всей зимы. Если солнышко на Спиридона — дни на святках (7-19 января) будут ясными, а Новый год будет морозным, а если хмуро и на деревьях иней — быть Новому году теплым и пасмурным. Если ночь ясная, зима будет холодная, а лето жарким; если ночь темная — зиме быть теплой, а лету — пасмурным.

Напомним, аномально тепло не только в Украине – ранее новости "Сегодня" рассказывали о невиданной жаре на другой стороне планеты, в Австралии. Подробности – в сюжета.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама