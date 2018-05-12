Прогноз погоды в Украине на неделю: где ждать дождей и когда снова потеплеет

В понедельник, 14 мая средняя температура воздуха по Украине составит от 16 до 20 градусов

В Украине уже почти установилась настоящая летняя жара, но синоптики объявили о грядущем похолодании. Сайта "Сегодня" узнал, надолго ли оно.

В субботу, 12 мая в центральной, северной и восточной частях Украины ожидаются дожди с грозами, сообщает Укргидрометцентр. Что касается температуры воздуха, то холодней всего будет в восточных областях – от 13 до 17 выше нуля. В центральной части страны ожидается от 18 до 21 градуса, в северных областях от 18 до 22 градусов, на юге от 18 до 23 градусов, и в западных областях от 20 до 22 градусов тепла.

В воскресенье, 13 мая дожди и грозы накроют уже всю Украину. Похолодает еще сильней – средняя температура по стране будет колебаться в диапазоне от 14 до 18 градусов выше нуля.

В понедельник, 14 мая дожди продолжатся, зато совсем немного потеплеет. Средняя температура воздуха по Украине составит от 16 до 20 градусов, а на юге – до 22 градусов.

Во вторник, 15 мая на большей части территории Украины сухо – дожди пройдут в западных областях, а также в другом конце страны, в Луганской области. Снова начнет теплеть: на западе ожидается от 16 до 20 градусов выше нуля, в центральных, северных и восточных областях от 21 до 23 градусов, на юге – от 17 до 24 градусов.

В среду, 16 мая осадки снова выпадут в западной части страны. Немного потеплеет на востоке Украины и на юге – там столбик термометра днем будет подниматься до 26 градусов выше нуля.

Народный прогноз погоды

12 мая - день памяти девяти мучеников Кизических. Мученики считаются в народе толкователями сновидений и избавителями от оспы, пишет сайт Синоптик. 12 мая практиковался такой обычай: если в полдень выйти на дорогу и подставить лицо тёплому ветру, то "здоровья прибавится на целый год". Наши предки приметили, что ясный восход солнца в этот день обещает хорошее лето.

13 мая отмечается день памяти апостола Иакова Зеведеева. Наши предки следили за вечером и ночью на Якова: теплый вечер и звездная ночь пророчили грозное и теплое урожайное лето. На погожее лето указывал и ясный восход солнца.

14 мая – в этот день почитается память святого пророка Иеремии-Запрягальника, поскольку на это время приходился разгар полевых работ. Непогода в этот день сулит суровую и холодную будущую зиму. А если солнце всходит ясно – все лето будет красное, погожее.

15 мая отмечается день памяти князей Бориса и Глеба, Сеятелей. В этот день начинают петь соловьи, поэтому его называют "Соловьиным". Если соловей пел заливисто, значит "весна пошла на убыль, а лето – на прибыль. Если соловей запел на голые деревья, быть неурожаю плодов в садах.

16 мая - этот день почитается память мучеников Тимофея и Мавры. Считалось, что если на Мавру цветет черемуха, стоит ждать похолодания.