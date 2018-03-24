Прогноз погоды в Украине на неделю: как сильно потеплеет, и где ждать дождей

Зима в Украине никак не закончится, и если днем уже ярко светит солнце, а по улицам текут ручьи из растаявшего снега, то ночью возвращается мороз. Сайт "Сегодня" узнал, какой будет погода в ближайшие дни.

24 марта, в субботу по всей стране без осадков, переменная облачность, сообщает Укргидрометцентр. Теплее всего будет на Западной Украине и в центральной части страны – днем от +2 до +4 градусов (правда, в Закарпатской области от +6 до +8, а в Крыму – днем до +9). В северной и восточной части Украины днем от 0 до +2 градусов, на юге от +1 до +3.

25 марта, в воскресенье в Украине еще больше потеплеет, при этом на западе страны будет тепло, как в Крыму – от +5 до +7 градусов. В северных и восточных областях от +1 до +4 градусов, в центре от +3 до +5, на юге от +2 до +4. Осадков в этот день также не ожидается.

26 марта, в понедельник в Украину вернутся дожди: осадки следует ожидать в северных, центральных и восточных областях. Вместе с тем, с запада продолжает надвигаться фронт тепла: в западных областях днем уже от +7 до +11 (то же самое – на юге), в северных и восточных от +4 до +7 градусов, в центре страны от +6 до +8 градусов.

27 марта, во вторник дожди накроют уже всю Украину (кроме Николаевской и Одесской областей). Температура воздуха днем – в западных областях от +5 до +8 градусов, на севере страны от +2 до +4, в центре от +4 до +6, в восточных областях от +6 до +10, на юге – от +8 до +13 градусов.

28 марта, в среду дожди пройдут в западной части страны, по всей остальной Украине облачно. Что касается температуры воздуха, столбик термометра будет колебаться в том же диапазоне, что и во вторник.

Народный прогноз погоды

24 марта почитается память святого Софрония премудрого, патриарха Иерусалимского. В старину заметили, что пушистый иней в этот день предвещает хорошую погоду, пишет сайт "Синоптик". "Если в этот день уходящий март уносит холода, летом будет тепло". В это время начинается раннее сокодвижение березы.

25 марта почитается память преподобного Феофана, исповедника Сигрианского и Григория, Папы Римского. В народе этот день называют Феофан Проломи Наст, потому что к этому дню активно сходит снежный покров, почва полностью оттаивает. С этого дня уже можно сеять редис.

26 марта – в этот день отмечается перенесение мощей святителя Никифора, патриарха Константинопольского. В прежние времена приметили: если 26 марта будет туман, то все лето будет дождливое. Внимательно наблюдали за прилётом птиц: если первым из перелётных птиц прилетит жаворонок, значит быть теплу, а если зяблик — будет холодная погода.

27 марта отмечается день памяти святого Феогноста, митрополита Московского. От наших предков к нам дошло такое наблюдение: тот, кому посчастливится услышать гром в этот день, может быть уверенными в том, что лето будет плодородным. Если весной в реках воды не прибавится, лето обещает быть жарким и сухим.

28 марта почитается память мучеников Агапия, Пуплия и других. Погоду этого дня предсказывают вода и птицы. В старину заметили: если весенняя вода течёт медленно, то год ожидается тяжёлый. Если же в этот день прилетают чайки, то можно ждать тепла. У наших предков был такой обычай: если в этот день ночью услышишь собачий вой, следует повернуть подушку, дабы сон был хорошим.