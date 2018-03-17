Прогноз погоды в Украине на неделю: скоро ли придет потепление

Несмотря на то, что март перевалил за половину, весна в Украину пока не торопится. Сайт "Сегодня" узнал, изменится ли ситуация в ближайшие дни, и когда ждать тепла.

17 марта, в субботу, как и предсказывали синоптики, на части территории Украине резко похолодает, а осадки ожидаются практически по всей стране (снег в западной и северной части, дожди в центре, на востоке и на юге). Как сообщает Ургидрометцентр, в западных областях днем от -1 до -7 градусов, на севере от -5 до -8, в центральных областях от +4 до +11, в восточных от +3 до +8, и на юге – от +11 до +16.

18 марта, в воскресенье мороз и снег продолжат наступление с запада на восток. Осадков не ожидается только на севере страны (Черниговская, Сумская области) и на юге (в Крыму). Температура воздуха в западных областях, центральных, северных областях днем от -6 до -8 (в Киеве от -7 до -9 градуосв), на востоке и на юге – от -1 до -3 градусов (и только в Крыму днем тепло до +17).

19 марта, в понедельник температура воздуха по всей стране практически не изменится. Единственное изменение по сравнению с понедельником – снегопады, которые вернутся в Черниговскую и Сумскую области.

20 марта, во вторник в Украину вернется потепление. В северной части страны без осадков, переменная облачность. В западных областях днем мороз местами ослабеет до -1 градуса. В северных и центральных областях ситуация та же, от -1 до -3. В восточных областях ожидается от 0 до -3 градусов, в южных – от -3 до +1 (в Крыму 8-10 градусов тепла).

21 марта, в среду столбик термометра будет колебаться в том же диапазоне, что и накануне. А вот снег выпадет везде, кроме западных областей.

Народный прогноз погоды

17 марта отмечается день памяти преподобного Герасима Иорданского. В народе Герасима называют Грачевником, потому что с этого дня с теплых стран прилетают грачи: "Грач на горе – так и весна на дворе". Если грач прилетел, через месяц снег сойдет, пишет сайт "Синоптик". Когда грач с земли хворостину поднимает – солнечное лето обещает. Если грачи кричат, значит погода скоро испортится (скорее всего будет дождь).

18 марта отмечается день памяти мученика Конона Исаврийского. В народе святого Конона называют Огородником. С этого дня начиналась горячая огородная пора. В народе говорили: "На Конона Градаря начинай копать гряды в огороде".

19 марта – в этот день почитается память преподобного Иова Анзерского. В небе уже можно увидеть белого аиста, который возвращается в свои родные края. Также может возвращаться и трясогузка, хотя для нее еще рановато.

20 марта отмечается день памяти святого мученика Василия, епископа Херсонского Таврического. Устанавливается уже теплая погода, но холода не спешат отступать: "С крыш капает, а за нос цапает", днем весенняя капель, а к вечеру может наступить мороз.

21 марта почитается память преподобных Лазаря и Афанасия Мурманских. Это день весеннего равноденствия. Ночь и день сравнялись по продолжительности. В северном полушарии начинается весна, а в южном – осень. Эта дата считается астрономическим днем рождения весны. Периоды равноденствия отличаются сильными ветрами и бурями. Если в этот день из тёплых краев возвращается жаворонок, то следует ждать тёплую весну. Если облака высоко и плывут по небу быстро, значит погода будет доброй.