Прогноз погоды в Украине на неделю: стоит ли ждать нового снега

В Украину пришла настоящая снежная зима. При этом, обрушившийся на страну циклон, который принес сильнейшие снегопады, кажется, стал неожиданностью и для самих синоптиков. В ближайшие дни нам обещают новые осадки, пусть и не такие масштабные, а также новое потепления. Сайт "Сегодня" разбирался в прогнозах.

23 декабря, в субботу на всей территории Украины пасмурно, на западе, на севере и в центральной части – снег, сообщает Укргидрометцентр. Холодней всего будет в центральной и восточной частях страны: днем от одного градуса мороза до одного градуса тепла. Интересно, что примерно одинаковой будет температура воздуха в западных областях и на юге – днем от 0 до +3 градусов.

24 декабря, в воскресенье в Украине потеплеет, но повышение температуры воздуха придет вместе с сильными дождями с мокрым снегом. Осадков в этот день не ожидается в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях. Столбик термометра будет колебаться в диапазоне от 4-6 градусов выше нуля (на западе и в центре) до 2-4 градусов тепла (на севере и востоке). В Крыму ожидается и вовсе от+7 до +9.

25 декабря, в понедельник температура воздуха останется такой же (разве что в южных областях потеплеет до 8-10 градусов тепла), а вот дождя с мокрым снегом следует ожидать лишь жителям Житомирской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Луганской, Донецкой областей.

26 декабря, во вторник в Украине без осадков, синоптики прогнозируют переменную облачность. При этом снова будет не по-декабрьски тепло. Практически на всей территории страны днем ожидается от 3 до 6 градусов выше нуля, только на юге ожидается от 6 до 10 градусов тепла.

27 декабря, в среду температура воздуха в Украине останется практически такой же, от 6 до 10 градусов выше нуля на юге, от 3 до 6 на остальной части страны. В то же время, на крайнем западе Украины, во Львовской и Закарпатской областях днем ожидаются осадки, мокрый снег с дождем.

Народный прогноз погоды

23 декабря почитается память мучеников Мины, Ермогена и Евграфа. Если в этот день идет дождь, то в старину считали, что и вся весна будет такой же дождливой, пишет сайт "Синоптик". Дальнейшую погоду определяли еще и с помощью лесного гостя — зайца: если зайцы приходили в сад, то зима обещала быть суровой.

24 декабря – в этот день почитается память преподобного Даниила Столпника. У наших предков была традиция в этот день зажигать лампадку, как бы "прибавляя впотьмах доброго света и прося солнце сойти на землю, вспыхнуть и отогнать нечистые силы". Погоду 24 декабря также определяли по лучам солнца: если они простираются вверх, то ожидали холодов, а если стелились вниз, нужно было готовиться к вьюге.

25 декабря отмечается день памяти святителя Спиридона, чудотворца. Это самый холодный день декабря — солнцеворот: "Солнце переходит на другой бок". Этот день определяет характер всей зимы. Если солнышко на Спиридона — дни на святках (7-19 января) будут ясными, а Новый год будет морозным, а если хмуро и на деревьях иней — быть Новому году теплым и пасмурным. Если ночь ясная, зима будет холодная, а лето жарким; если ночь темная — зиме быть теплой, а лету — пасмурным.

26 декабря почитается память святых Евстратия и Авксентия. В народе говорили, что "святый Евстрат солнышку рад". По погоде первых 12-ти дней, следующих за днем Спиридона (25 декабря), судили о погоде каждого из 12-ти месяцев наступающего года. Так 26 декабря соответствует январю, 27 — февралю, 28 — марту и т. д. до Рождества, которое укажет на погоду в декабре Нового года. Все эти наблюдения тщательно записывались и благодаря им люди знали чего ожидать от каждого месяца предстоящего года.

27 декабря - этот день почитается память святых Фирса, Левкия и Каллиника. В это время держится стабильно зимняя погода, со всеми характерными для нее явлениями: "В декабре мороз нарастает, зато день прибывает". В старину говорили: "Зима ночи урвала, дня притачала". Наши предки заметили: если зимой воздух становится более прозрачным, значит нужно ждать похолодания.