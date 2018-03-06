Программа "Доступные лекарства": перечень бесплатных препаратов увеличился вдвое

Сегодня, 12:29

С 22 января 2018 года уже действует новый перечень препаратов, и в состав программы входит 239 препаратов, из которых 47 являются полностью бесплатными для граждан

Программа продолжает работать. Фото: pixabay.com
Программа продолжает работать. Фото: pixabay.com

С начала действия программы "Доступные лекарства" перечень препаратов, которые предоставляются украинцам бесплатно, увеличился вдвое. Об этом во время селекторного совещания по выполнению правительственной программы "Доступные лекарства" и проведения вакцинации населения сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

"С 22 января 2018 года уже действует новый перечень препаратов, и в состав программы входит 239 препаратов, из которых 47 являются полностью бесплатными для граждан. То есть на более чем 80 препаратов расширилась программа в течение срока ее действия и вдвое с начала действия программы увеличился перечень бесплатных лекарств, предоставляемых украинцам", – сказал он.

Как добавил Розенко, в начале действия программы количество аптек, участвовавших в программе достигало 4 тысяч, сейчас в программе участвуют 7 тысяч аптек.

"То есть доступные лекарства становятся еще более доступным для граждан. С начала действия программы более 20 млн украинцев воспользовались программой "Доступные лекарства", – подчеркнул вице-премьер-министр.

Ранее сообщалось, что в Нацперечне лекарств не оказалось важных онкопрепаратов, больные вынуждены прерывать лечение.
Украина, лекарства, доступные лекарства

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УНН

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