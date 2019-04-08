Программа на майские праздники: какие фестивали будут проходить в разных уголках Украины

Во Львове ретробал, а в Каменце — авторалли

Фото: AFP

Программа на майские праздники: какие фестивали будут проходить в разных уголках Украины Сюзанна Кирина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/72f/893/5ca72f893634e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/72f/893/5ca72f893634e.jpg 2019-04-08T05:40:00+03:00 Украина Во Львове ретробал, а в Каменце — авторалли

В этом году украинцы будут отдыхать на майские целых 5 дней, с 27 апреля по 1 мая. Также выходной день будет 9 мая. Чтобы праздничные дни не прошли буднично, спланируйте заранее свой досуг. Мы советуем выбраться за пределы родного города и посетить интересные мероприятия. Например, попробовать бограч на гастрофестивале в Тернополе или поболеть за гонщиков в Каменце-Подольском.

Киев: тюльпаны и требушет

Уже традиционно столица порадует любителей цветов выставкой тюльпанов на Певческом поле. Какими композициями будут удивлять киевлян на этот раз, пока неизвестно. Торжественное открытие запланировано на 20 апреля. График работы — с 10:00 до 21:00, цена билетов — 25 грн (детский) и 50 грн (взрослый).

Насыщенную программу подготовили на майские в парке "Древний Киев" (с. Копачов). Так, 1 мая пройдет парад княжеских флагов и конно-трюковые выступления. Затем будут активности для гостей. Можно будет поиграть в средневековый футбол и посетить мастер-класс по танцу маразуля. А вечером устроят стрельбу с требушета огненными ядрами. На День победы (9 мая) в "Древнем Киеве" устроят праздник силы и доблести. В программе — встреча князя с его боевой дружиной и зрелищные трюки. Сможете попробовать свои силы в перетягивании каната или сразиться в мешках. Парк работает с 10:00 до 21:00, театрализованная программа — 13:30—19:00. Цена — 60 грн (школьники), 150 грн (пенсионеры и студенты), 200 грн (взрослые).

А в Национальном музее народной архитектуры и быта Украины можно будет подготовиться ко Дню вышиванки (16 мая).

"Мастера ткачества, вышивки и традиционных украшений проведут лекции-демонстрации и дадут мастер-классы", — рассказывает руководитель отдела связей с общественностью музея Елена Зеленко.

Интерактив. Меряются силой в перетягивании каната

Каменец-Подольский: гонки и воздушные змеи

В Каменец-По­дольском на майские будет проходить несколько мероприятий. С 1 по 5 мая гости города смогут отдохнуть на фестивале народной музыки и искусства "Фольк-фест", а 4—5 мая — на Всеукраинском фестивале "Исторический пикник в Каменецком замке".

"Будет работать археологическая площадка, и дети смогут принять участие в "раскопках": отыскать кусочки посуды, а затем расписать их красками под руководством мастера. Также можно будет самостоятельно вылепить горшочек, — рассказывает завотдела Каменец-Подольского государственного исторического музея-заповедника Наталья Рыбчак. — А вот взрослым предложат научиться варить эль".

Билеты на мероприятие обойдутся в 40 грн (детский) и 60 грн (взрослый). По предварительным данным, график работы фестиваля — с 11:00 до 18:00.

А может, вы хотите познакомиться с чемпионом мира по латиноамериканским танцам Сергеем Костецким? Тогда загляните 3—5 мая в городской Дом культуры и музыкальную школу им. Ганицкого. Именно тут будет проходить Международный художественный фестиваль-конкурс "Grand fest Каменец. Весна 2019".

"Кроме конкурсных просмотров, запланированы бесплатные мастер-классы от известных людей, — рассказывает директор фестиваля Любовь Мартинюк. — Например, Сергей Костецкий проведет занятие для всех желающих по бальным танцам".

11—12 мая в Каменце соберутся гонщики со всего мира — тут будет проходить спорт-шоу "Ралли Фортеця". Болельщиков ждут сверхмощные авто, динамичные соревнования и прыжки на самом большом трамплине в восточной Европе.

"Трамплин — природный, на него участники заходят со скоростью примерно 200 км/час и пролетают около 35—40 м, — рассказал Владимир Некрасов, замдиректора ралли по информационному сопровождению. — Для зрителей мероприятие бесплатное, но если хотите попасть на локации с улучшенным сервисом, можно приобрести билет (200—1400 грн)".

В это же время (11—12 мая) на территории Нового замка будет проходить еще одно событие — мини-фестиваль воздушных змеев.

"Мероприятие понравится не только взрослым, но и детям. Будет много тематических мастер-классов, после которых вы и ваш ребенок точно научитесь самостоятельно запускать в небо змеев, — уверяет один из организаторов Виктор Годный. — А если захотите, сможете принять участие в соревнованиях и семейных эстафетах".

График работы фестиваля — с 10:00 до 18:00. Зрителей пропустят бесплатно, а вот желающим поучаствовать придется сделать символический взнос.

Низкий старт. На фесте научат запускать в небо змеев

Мукачево: закарпатская кухня и сакуры

Если хотите устроить себе праздник живота, езжайте в Мукачево. Здесь 3—5 мая будет проходить гастрофестиваль "Огинь и мнясо".

"Фишка — приготовление блюд на открытом огне", — рассказывает директор Мукачевского городского туринформцентра Беата Столяренко.

Кроме пышного "застолья", запланированы концертная программа, огненное шоу, пенная дискотека. Вход в фестивальный городок бесплатный, график работы — с 11:00 до 22:00.

Еще в Мукачево стоит поехать на майские ради сакур — это как раз период их цветения. Прогуляйтесь по самой длинной аллее сакур в Закарпатье (1300 м) — улице Ужгородской.

"Букет". "Цветы" в композиции — мясные деликатесы и овощи

Львов: писанки и рыцари

Здесь до 5 мая будет проходить IX фестиваль писанок. На Музейной площади (возле Доминиканского собора) откроют галерею писанок, где представят полсотни авторских работ. Хотите попробовать расписать яйца самостоятельно? Тогда загляните в Пасхальную арт-мастерскую и поучаствуйте в мастер-классе. Галерея открыта с 9:00 до 21:00, вход свободный.

Запланировали во Львове также путешествие во времени. 2 мая на площади Рынок будет проходить спортивно-показательный турнир рыцарей. Вы сразу окажетесь в центре средневекового рыцарского лагеря: увидите тогдашний быт, сможете примерить доспехи и посмотреть демонстративный бой рыцарей. А чтобы максимально ощутить атмосферу того времени, попробуйте средневековые блюда. График работы — с 11:00 до 22:00, вход на турнир свободный.

Масштабные действия пройдут во Львове 3—5 мая, ведь здесь будут праздновать День города.

"В этом году выбрали тему ретростиля, — рассказал "Сегодня" представитель управления культуры Львовского городского совета Любомир Бильо. — Это будет Львов в период XIX—XX веков".

Основные события будут проходить в центре — на площади Рынок, в дворике Ратуши, парке культуры им. Хмельницкого. Организаторы обещают выставку ретроавтомобилей и радиотехники, световое шоу, необычные фотозоны, флешмобы и даже поэтический ретробал. На главной сцене на площади Рынок можно будет послушать музыкантов — "Пиккардийскую терцию", "Дударик", Юрия Гнатковского, Wszystko, INSO, Rockoko и др. Мероприятия будут проходить с 10:00 до 22:00. Точное расписание можно найти на сайте Львовского городского совета и на странице в "Фейсбуке".

Концерт. Классика в исполнении духовых инструментов

Тернополь: книги и замки

Давно мечтаете выпить кофе с Юрием Андруховичем? Тогда вы просто обязаны побывать на международном художественном фестивале "Ї" (3—5 мая). Именно здесь можно познакомиться с известными писателями, музыкантами, художниками и фотографами из Украины и других стран.

"В 2019 году мы ожидаем около 80 участников, — рассказал нам руководитель фестиваля Юрий Матевощук. — Больше всего будет украинских литераторов, и многие презентуют свои новые романы. Ждем гостей из Польши, Шотландии, Грузии".

Программа обещает быть невероятно насыщенной — на каждый день запланировано около 15 событий! Если собрались посетить фестиваль, лучше приобрести билет заранее. Сейчас он стоит 220 грн, а в день фестиваля обойдется в 250 грн (за три дня). Бесплатным будет только вход на книжную выставку.

На следующие выходные, 10—12 мая, запланирован гастрофестиваль "Тернопольская брама". На центральной площади города поставят сцену и множество фуд-кортов.

"А еще мы приготовили для посетителей сюрприз: прямо на фестивале изготовят самый длинный стол в Украине, — говорит один из организаторов, член Гильдии рестораторов Тернополя Олег Макогин. — Затем всех гостей будут бесплатно угощать бограчем".

Вход на фестиваль свободный, график работы — с 14:00 до 22:00.

Можно выбраться также за пределы Тернополя: начиная с 12 мая по всей области будут проходить праздники замков. Первый на очереди — знаменитый замок XVII века в городе Збараж (12 мая), затем будут мероприятия в замке Бони в Кременце (19 мая), а потом любителей истории соберет замок в Бучаче (26 мая).

"Праздники замков будут проходить до 14 октября, — говорит начальник управления туризма Тернопольской ОГА Ростислав Яцков. — Везде запланированы фольклорные выступления и мастер-классы по народному промыслу. Эксклюзивом праздников станет катание на воздушных шарах или паратрайке".

Цена билета на праздник Збаражского замка — примерно 80 грн, график работы — с 9:00 до 18:00.

"Тернопольская брама". На фестивале будет масса фуд-кортов

Чинадиево: цветы и история

Кроме столицы, полюбоваться цветочными композициями можно также в Закарпатской области, а именно — в замке Сент-Миклош (пгт Чинадиево). Здесь 4—5 мая организуют международный фестиваль флористики. Ежегодно он собирает известных флористов не только из Украины, но и со всего мира.

"В прошлом году к нам приезжали из Польши, Молдовы, Беларуси, Венгрии. Какие страны будут в этом году, пока неизвестно. Но мы рассчитываем на участие иностранных специалистов", — рассказал арендатор Чинадиевского замка Йосип Бартош.

Что будет на фестивале? Все участники объединятся в команды и получат задание — сделать в замке (внутри или снаружи) флористическую композицию на тему "Любовь в Сент-Миклош". Работа должна быть посвящена встрече княгини Илоны Зрини с графом Имре Текели в 1682 году.

"Композиции будут делать из живых цветов, — говорит Йосип Бартош. — Пока я не знаю, сколько растений задействуют, но, полагаю, больше, чем в прошлом году (в 2018-м использовали 25 тысяч живых роз. — Авт.). Возле каждой композиции будут фотозоны и информационные уголки, где авторы расскажут о своих работах и поведают, как они видят связь флористики и истории".

Словом, вам обеспечены невероятно красивые фотографии и экскурс в прошлое. График работы — с 10:00 до 20:00. По предварительным данным, цена входного билета — 100 гривен (за два дня).

Романтика. На фестивале использовали 25 тысяч роз

Напомним, ранее "Сегодня" писали о том, что на Пасху и майские праздники в Украине назначили еще один дополнительный поезд.

Вместе с поездом № 205 "Укрзализныця" назначила уже восемь дополнительных поездов на Пасхальные и майские праздники. Ранее сообщалось о семи дополнительных поездах на Пасху и майские.

Напомним, согласно Соглашению об Ассоциации с Европейским Союзом, Украина до 2022 года должна создать конкурентные условия на железной дороге. В парламент уже внесли законопроект о "ж/д реформе". "Сегодня" разобрались, что депутаты Верховной Рады хотят сделать с железной дорогой в Украине.

Мы также рассказывали, какие услуги могут получить пассажиры "Укрзализныци":

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АВТОР: Сюзанна Кирина Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.