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Прогресс Киева в выполнении Соглашения об ассоциации с ЕС составляет 42% – вице-премьер

Сегодня, 11:22

Каждому министерству известно о тех участках работы, которые нужно выполнить, сказала Климпуш-Цинцадзе

Фото: Кабинет министров Украины
Прогресс Киева в выполнении Соглашения об ассоциации с ЕС составляет 42% – вице-премьер //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d49/5a4/5c5d495a42ca2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d49/5a4/5c5d495a42ca2.jpg Украина Каждому министерству известно о тех участках работы, которые нужно выполнить, сказала Климпуш-Цинцадзе

Общий прогресс Украины в выполнении всех обязательств в соответствии с Соглашением об ассоциации с Европейским Союзом составляет 42%. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе на ежеквартальном совещании с относительно прогресса выполнения Соглашения об ассоциации и планов на 2019 год.

Она подчеркнула, что по итогам прошлого года прогресс выполнения обязательств по Соглашению, предусмотренных на 2018 год, составляет 52%.

"Это лучший показатель, чем был в 2017 году, особенно, если учитывать тот факт, что сейчас мы одновременно выполняем часть вопросов, которые были запланированы ранее. Общий прогресс выполнения всех обязательств по Соглашению равен 42%, а каждому министерству известно о тех участках работы, которые нужно выполнить, чтобы увеличить эти показатели", - отметила вице-премьер.

Климпуш-Цинцадзе напомнила, что по результатам проведения Совета ассоциации и саммита Украина-ЕС в прошлом году было решено продолжать в 2019 году диалог по углублению сотрудничества между сторонами в сферах энергетики, таможенного сотрудничества, цифрового рынка, юстиции, свободы и безопасности.

Участники совещания обсудили наработки для интеграции в энергетический и цифровой рынки ЕС, выполнение Дорожной карты присоединения Украины к совместной транзитной процедуры ЕС/ЕАСТ (Европейская ассоциация свободной торговли) и необходимость подписания Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (Соглашение ACAA).

Ранее Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что Соглашение об ассоциации с Украиной – самое амбициозное за всю историю ЕС.

Напомним, для выполнения Соглашения об ассоциации с Евросоюзом Кабинет министров Украины создал рабочую группу по вопросам координации интегрированного управления границами, главой которой стала вице-премьер Иванна Климпуш-Цинцадзе.

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Тег Кабмин, соглашение об ассоциации, Климпуш-Цинцадзе

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