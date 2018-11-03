"Прогресс" на наших дорогах: количество смертельных ДТП падает

С начала года на трассах погибло 2,3 тыс. человек — копы считают это прогрессом

Почти 2300 погибших и более 22 тысяч травмированных в ДТП на украинских дорогах с начала года — такие цифры на днях обнародовал департамент патрульной полиции. По данным копов, такое количество погибших и пострадавших говорит об... улучшении обстановки. За три квартала прошлого года обстановка на трассах была еще хуже — число погибших превышало 2300 человек, а травмированных было более 25 тыс.

Всего в стране с начала года произошло чуть более 108 тыс. ДТП — за такой же период прошлого года было более 116 тыс. Как выяснила "Сегодня", на фоне общего снижения числа аварий на трассах больше чем в два раза выросло число ДТП, произошедших из-за неудовлетворительного состояния дорог. Рост аварий по этой причине зафиксирован во Львовской, Кировоградской, Житомирской и еще семи областях. В два раза выросло и число погибших в таких ДТП, на треть стало больше травмированных.

В этом году происходит 396 ДТП в сутки (в прошлом было 420 аварий). В среднем одна авария — каждые 4 минуты.

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Лихачи и обгон

Тремя самыми распространенными причинами аварий полицейские называют превышение скорости, нарушение правил маневрирования и нарушение правил проезда перекрестков. По вине пьяных водителей в стране погибли 63 человека и 961 получил травмы. Из-за переутомления и заснувших за рулем водителей погибли 6 человек, из-за перехода дороги в неустановленном месте — 51 человек. Самые редкие причины аварий — нарушение ПДД погонщиками животных и водителями крупногабаритного транспорта.

Опасные трассы

Полиция назвала наиболее опасные трассы и участки, где зафиксирован рост аварий. Таких отрезков пути насчитали 45. Серьезное увеличение ДТП зарегистрировано на ростовском направлении трассы Киев — Харьков — Должанский. Там прирост ЧП составил почти 70%. Практически в два раза стало больше аварий на трассе Днепр — Николаев (через Кривой Рог).

"На такие места начинают отправлять патрули, которые будут там дежурить с измерителями скорости. Возможно, это улучшит ситуацию хоть в чем-то", — рассказали нам сотрудники дорожной полиции.

Камеры: обещают в 2019-м

С января власти готовят очередной сюрприз для автовладельцев — начат процесс создания системы видеофиксации нарушений ПДД. В Раду подан законопроект, который предполагает, что камеры для записи нарушений будут закуплены с помощью частных инвесторов. Впрочем, последние хотят гарантий того, что они будут получать часть прибылей себе в карман.

"Эксперты подсчитали, что только на первом этапе на запуск системы нужно выделить не менее $500 млн. Очевидно, что найти такие деньги в бюджете нереально. Потому в правительстве работают над привлечением инвесторов на базе Закона "О государственно-частном партнерстве". Такие есть, но чтобы они решились на масштабные вложения, им нужны гарантии возвратности инвестиций", — рассказал "Сегодня" автоэксперт Владимир Караваев и добавил, что идея не нова и такая модель работает в некоторых странах.

В свою очередь полицейские уверены, что камеры на трассах будут мощным сдерживающим фактором для водителей, и, соответственно, на трассах может существенно снизиться число ДТП и погибших в них людей.