Прогулки на карантине: Супрун рассказала, почему маски для малышей могут быть смертельно опасны

Во время карантина в Украине не стоит забывать о том, что регулярные прогулки необходимы для физического и психического здоровья всей семьи, однако в условиях карантина они должны иметь некоторые ограничения.

Бывшая глава Минздрава Ульяна Супрун в своем Facebook дала несколько советов о том, как защитить себя во время семейного отдыха на свежем воздухе.

В частности, она порекомендовала помнить о том, что детям до двух лет носить маску нельзя – малыши могут попросту задохнуться.

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"Американская академия педиатрии запрещает маленьким детям носить маски, потому что это опасно", - отметила Супрун.

Кроме того, взрослым стоит помнить, что маску нельзя спускать ниже носа – в таком положении она нивелирует весь положительный эффект. Одевать и снимать маску необходимо лишь чистыми руками.

"Если надеваете перчатки для защиты, делайте это правильно – только чистыми руками и осторожно утилизируя. Помните, что без мытья рук и правильного использования перчаток, носить их не имеет смысла", - написала она.

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С собой лучше иметь дезинфицирующее средство. Хороший антисептик является таковым, если содержит не менее 60% спирта. Также стоит поискать место, где не будет толпы, и придерживаться социальной дистанции в полтора метра.

"Не прикасайтесь ни к чему. Детям иногда можно напоминать игру про горячие поверхности. Они быстро забывают о предосторожности, поэтому время от времени напоминайте, что не нужно забегать на игровые площадки, сидеть на скамейках, делиться игрушками или пищей, щупать качели или турники, или что-либо другое. Имейте наготове антисептик, когда дети или вы будете забывать об этих правилах", - добавила она.

Супрун напомнила, что по возвращению домой необходимо снять верхнюю одежду и ничего не касаться, пока не помоете руки.

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