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Прохлада не отступает: какая погода ждет украинцев на выходных

28 июня, 17:48

В некоторых областях страны пройдут дожди, но прохладно будет везде

Фото: Pixabay

Погоду в Украине при объявленном штормовом предупреждении в ближайшие сутки, 29 июня, будет определять прохладная воздушная масса. При этом на Левобережье также ожидаются осадки. 

Как сообщает Укргидрометцентр, на Левобережье 29 июня местами ожидается кратковременный дождь и гроза, а на остальной территории – без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью составит 8-13 градусов, днем -17-22 градусов; в южной части страны ночью 14-18 градусов, днем – 22-27 градусов. В Киеве без осадков, температура ночью – 11-13 градусов, днем – около 20 градусов.

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30 июня на Левобережье местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный и западный, 5-12 м/с. Температура ночью составит 9-14 градусов, в Карпатах – 5-10 градусов; днем – 20-25 градусов, в западных областях - 25-30 градусов. В Киеве – без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью – 11-13 градусов, днем – 22-24 градуса.

Как сообщали новости "Сегодня", 27 июня Украину накрыла непогода. Вследствие грозы, ливней и штормового ветра сотни населенных пунктов остались без электричества, есть погибшие:


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Тег погода, дождь, синоптики, непогода, прогноз погоды, грозы, укргидрометцентр

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