Прохладно, но без дождей: чего ждать от погоды 16 августа (карта)

Дожди пройдут только в одной из областей страны

В Украине, после того как в страну зашел холод с севера, сохранятся сухая и нежаркая погода. Как сообщили в Укргидрометцентре, сегодня, 16 августа, на всей территории Украины будет облачно с прояснениями. Температура воздуха повысится до 23-26 градусов тепла днем.

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Дожди пройдут только в Закарпатской области. Температура воздуха там составит 25-27 градусов тепла. Немного жарче, чем в целом по Украине, будет и в южных областях. В Николаевской и Херсонской областях столбики термометров покажут до 27 градусов тепла.

Ночи в стране пока остаются прохладными – 10-13 градусов тепла. Но с новых суток ситуация немного изменится, и температура ночного воздуха повысится до 13-15 градусов. А возвращение жары в Украину ожидается уже со следующей недели.

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Напомним, недавно на Донецкую область обрушился ураган. В сети показали, как ветер снес крышу больницы. Сильный ветер повалил деревья, дороги на десятках улиц оказались перекрыты, оборваны линии электропередачи.

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