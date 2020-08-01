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Без гроз, но с дождями: прогноз погоды в Украине на 2 августа (карта)

1 августа, 17:18

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Ночью температура снизится до 10-13 градусов

В воскресенье, 2 августа, погода в Украине немного улучшится. На западе страны будет сухо, однако небольшой дождь может пройти в северных и восточных областях.

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По данным Укргидрометцентра, температура воздуха по всей Украине будет от 23 до 27 градусов. В большинстве областей ожидается переменная облачность без осадков.

Согласно прогнозу синоптиков, небольшие дожди пройдут в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях. Ночью в Украине похолодает до 10-13 градусов.

В столице завтра днем будет сухо, температура воздуха составит 21-23 градуса.

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Как сообщали новости "Сегодня", на днях в некоторых регионах страны серьезно бушевала непогода. Так, например, в Хмельницкой области пронесся ураган. Шепетовка осталась без воды, а на районных электросетях произошла авария.

А тем временем синоптики рассказали о погоде на август. Последний месяц лета будет довольно капризным – сначала похолодание, потом адская жара и такие температурные качели до конца августа. А в Укргидрометцентре даже не исключают появление заморозков.

Также смотрите, как из-за непогоды в Харькове люди на улице плавали на лодках:

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погода прогноз Укргидрометцентр
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