Новости Сегодня
Сделать стартовой
25,86
29,03
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Прохладные ночи и теплые дни: Гидрометцентр уточнил погоду на ближайшие дни

17 июля, 18:35

18 июля в Карпатах будет +5 °С, зато на юге – 30 градусов тепла

Фото: Данил Павлов, Сегодня

В Украине в ближайшие сутки 18 июля погоду будет определять поле повышенного атмосферного давления; ночь останется довольно прохладной, а днем в большинстве областей, кроме северных, температура немного повысится, сообщает Укргидрометцентр.

Осадков не ожидается, лишь днем в северных регионах, а также Волынской и Ровенской областях местами небольшой кратковременный дождь и гроза. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 9-14°, на побережье морей до 18°; днем 20-25°, южных, восточных и в Днепропетровской областях 25-30°; в Карпатах ночью 5-10°, днем 11-16°.

В Киеве 18 июля без осадков, лишь во второй половине дня местами небольшой кратковременный дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 21-23°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 18 июля самая высокая температура днем была 35,2° в 2010 году, самая низкая ночью 9,4° в 1989 году.

В Украине 19 июля без осадков, лишь днем в Карпатском регионе прогнозируются кратковременные дожди с грозами. Ветер западный и северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 11-16°, на побережье морей до 20°; днем 22-27°, на юге, востоке страны и в Днепропетровской области 25-30°; в Карпатах ночью 7-12°, днем 11-16°.

В Киеве 19 июля без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 23-25°.

По состоянию на 9:00 среды, 17 июля, температура воды в Черном и Азовском морях была 20-24°, в р.Днепре в пределах г.Киева 19°.

Новости "Сегодня" сообщали, что в Украине все еще пройдут дожди с грозами, но температура воздуха будет подниматься и на выходных местами перевалит за 30 градусов .

Также писало, что заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова рассказала о погоде до конца лета.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег потепление, жара, погода в Киеве, погода в Украине

Вы сейчас просматриваете новость " Прохладные ночи и теплые дни: Гидрометцентр уточнил погоду на ближайшие дни". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Погода на воскресенье: где пройдут дожди, а где солнце пригреет до +28

13 июля, 17:20

В Карпатах ночью будет не по-летнему свежо – всего +8

Майские грозы посреди лета: синоптики уточнили прогноз погоды на выходных

13 июля, 11:19

Пока Западная Украина будет страдать от дождей, Одесса и Крым будут загорать

Средина лета удивит: прогноз погоды до начала следующей недели

9 июля, 15:29

По прогнозам синоптиков, дожди и достаточно прохладная температура воздуха продержатся в Украине до конца текущей недели

Синоптики рассказали о погоде на завтра: в некоторых регионах температура опустится до +7

9 июля, 12:06

Сегодня украинцам придется утепляться, а в некоторых областях – снова доставать зонты

Как похудеть: 9 продуктов, которые "съедают" жир

Обильное питье: печальные последствия

Роскошная блондинка, которая вдохновляет звезду сборной Аргентины

Обновление человеческого организма: ритмы и циклы

Девушка украинского футболиста записывает для своего парня видео

Бесик-трансформеры: новое веяние старых традиций

Цена газа для населения в июне снижена до 5,5 грн за кубометр

Как монетизировать свое хобби

40 ложек сахара в день: что произойдет с организмом?

2 ведра помидоров с куста - реально: советы экспертов

Потрясающая скидка на флагман этого года

Известные личности, ставшие жертвами репрессий в СССР

"Оккупационные войска России покинули хорошо оборудованные позиции": интервью с командующим ООС

Сегодня, 07:27

6 мая произошла ротация в руководстве Операции объединенных сил. С какими проблемами столкнулся новый командующий, узнавал сайт "Сегодня"

В Украине бедняков меньше, чем во Франции: где проходит "черта бедности"

Вчера, 07:37

Сами себя бедными считают только 10% украинцев

Предельный тариф: отопление и горячая вода должны подешеветь

15 июля, 07:51

Кабмин своим постановлением установил максимальные тарифы, которые ниже существующих. Эксперты предупредили о рисках

Украинцы разводятся для того, чтобы получить субсидии: суды бьют тревогу

15 июля, 07:00

Участников "льготных" разводов выдает их поведение

Какой будет цена газ для населения по регионам — карта

Ученые признали наступление новой эпохи в истории Земли

Польза и вред зеленого лука
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь