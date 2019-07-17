Прохладные ночи и теплые дни: Гидрометцентр уточнил погоду на ближайшие дни

18 июля в Карпатах будет +5 °С, зато на юге – 30 градусов тепла

Фото: Данил Павлов, Сегодня

В Украине в ближайшие сутки 18 июля погоду будет определять поле повышенного атмосферного давления; ночь останется довольно прохладной, а днем в большинстве областей, кроме северных, температура немного повысится, сообщает Укргидрометцентр.

Осадков не ожидается, лишь днем в северных регионах, а также Волынской и Ровенской областях местами небольшой кратковременный дождь и гроза. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 9-14°, на побережье морей до 18°; днем 20-25°, южных, восточных и в Днепропетровской областях 25-30°; в Карпатах ночью 5-10°, днем 11-16°.

В Киеве 18 июля без осадков, лишь во второй половине дня местами небольшой кратковременный дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 21-23°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 18 июля самая высокая температура днем была 35,2° в 2010 году, самая низкая ночью 9,4° в 1989 году.

В Украине 19 июля без осадков, лишь днем в Карпатском регионе прогнозируются кратковременные дожди с грозами. Ветер западный и северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 11-16°, на побережье морей до 20°; днем 22-27°, на юге, востоке страны и в Днепропетровской области 25-30°; в Карпатах ночью 7-12°, днем 11-16°.

В Киеве 19 июля без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 23-25°.

По состоянию на 9:00 среды, 17 июля, температура воды в Черном и Азовском морях была 20-24°, в р.Днепре в пределах г.Киева 19°.

Новости "Сегодня" сообщали, что в Украине все еще пройдут дожди с грозами, но температура воздуха будет подниматься и на выходных местами перевалит за 30 градусов .

Также писало, что заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова рассказала о погоде до конца лета.

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