Проход кораблей ВМС Украины в Керченском проливе: Полторак назвал условие

Несмотря на угрозы столкновения с российскими военными, Украина не намерена отказываться от судоходства

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua.

Сейчас украинские корабли не проходят через Керченский пролив, однако в будущем ВМС Украины будут там проходить при условии полной готовности к этому, в том числе и при поддержке партнеров из НАТО. Об этом заявил во время выступления на 12-м Киевском форуме по безопасности министр обороны Степан Полторак.

По его словам, Украина не может отказаться от прохода кораблей через Керченский пролив, чтобы не потерять контроль над морем.

"Мы будем осуществлять проход через Керченский пролив, потому что, если мы откажемся от таких проходов, это будет означать, что мы отказываемся от Азовского моря, и от нашей территории, но проходить мы будем. И будем осуществлять тогда, когда мы получим полную готовность наших Военно-морских сил, получим поддержку наших партнеров. Я надеюсь, что безопасный проход будет обеспечен именно так", – сказал Полторак.

Отметим, на днях в Совете Федерации РФ заявили, что проход украинских кораблей может обернуться войной с Россией. Российские политики не исключают нового военного конфликта с Украиной даже при участии НАТО.

Отметим, Россия заявляет о якобы нарушении ВМС Украины морской границы, из-за чего и напали россияне. Однако стоит напомнить, что ФСБ РФ подтвердила, что атаковала украинские корабли в международных водах. Эксперты проанализировали хронологию событий.

25 ноября 2018 года Россия обстреляла артиллерийские катера Военно-морских сил Украины "Никополь" и "Бердянск", а также рейдовый буксир "Яны Капу" в районе Керченского пролива. Корабли и их экипажи – 24 человека – были захвачены. Ранения получили шестеро украинцев. Позже всех моряков арестовали в крымских "судах" и перевезли в московские СИЗО. ГПУ показывала реконструкцию событий в Керченском проливе.

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