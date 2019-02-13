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Проход украинских кораблей на Азов: генерал оценил вероятность новой атаки России

Сегодня, 05:24

Василий Богдан считает, что Украине не стоит рассчитывать на Запад – НАТО не поможет

Украинские корабли
Украинские корабли. Фото: Facebook
Проход украинских кораблей на Азов: генерал оценил вероятность новой атаки России //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/18b/b88/5c618bb88b795.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/18b/b88/5c618bb88b795.jpg Украина Василий Богдан считает, что Украине не стоит рассчитывать на Запад – НАТО не поможет

Заявление руководства страны о том, что украинские корабли обязательно будут проходить через Керченский пролив – не политическое. Для Украины очень важно, чтоб в Азовском море функционировали порты и усиление военного морского присутствия жизненно необходимо. Однако на поддержку Запада рассчитывать не стоит.

Об этом в интервью "Фактам" сказал ветеран внешней разведки генерал-лейтенант Василий Богдан.

Он отметил, что Запад сейчас внимательно следит за ситуацией в Керченском проливе, поэтому новые нападения россиян вряд ли возможны. Но в то же время, подчеркнул эксперт, на данный момент сопровождения кораблями НАТО ожидать не стоит.

"Азовское море — море двух стран — Украины и России. Корабли НАТО там курсировать без особого разрешения не могут. Но не только поэтому наши корабли пройдут через пролив без сопровождения. Мы у себя дома. Кого и чего мы должны бояться? Хотя, конечно же, нужно быть готовыми к любому развитию ситуации. Мы имеем право свободно проходить через пролив к нашим украинским портам — Мариуполю и Бердянску. Это наши территориальные воды, и мы их никому не отдадим", – сказал Богдан.

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В то же время военный эксперт указал и на альтернативный способ доставки военных катеров в акваторию Азовского моря – по железной дороге.

"Поэтому я хочу сказать, что объявление о том, что наши корабли вновь пройдут через Керченский пролив — оно не политическое. Для нас такие проходы жизненно необходимы. А Россия нагло нарушает принципы свободного судоходства", – резюмировал он.

Напомним, что Россия еще с лета 2018 года начала провокации с задержанием украинских рыболовецких и торговых судов в Азовском море, после чего напала на украинские военные корабли в Керченском проливе и устроили экономическую блокаду Азова, не пуская торговые судна или ограничив их судоходство. Ранее президент Украины Петр Порошенко говорил, что Россия мечтает превратить Азовское и Черное моря в "российское озеро". По его словам, РФ проверят, согласится ли мир на такое превращение.

В свою очередь российский политолог Андрей Пионтковский отмечал, что Россия впервые открыто атаковала Украину и Путин пойдет на следующий шаг. Он считает, что этим самым Кремль создает предпосылки для аннексии Азовского моря и захвата украинского побережья.

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Тег Россия, азовское море, корабли, генерал, Керченский пролив, богдан

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