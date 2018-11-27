"Проклятие 18-го года": в сети бурно обсуждают обсуждение военного положения в Раде

Во время обсуждения в парламенте введения военного положения, которое Верховная Рада в конце концов поддержала, депутаты неоднократно блокировали трибуну и прерывали выступления своих коллег и главы государства выкриками из зала.

Подобное поведение народных избранников вызвало возмущение большинства пользователей социальных сетей и заставило вспомнить события начала двадцатого века, когда Украина не смогла удержать свою государственность.

Сайт "Сегодня" отобрал наиболее показательные комментарии.

Так, директор Института национальной памяти Владимир Вятрович назвал события в Раде "проклятием 18-го года", когда народные избранники считали своих политических оппонентов более опасными, чем вооруженный враг на Востоке.

В свою очередь, вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко призналась, что минувший день лично для нее стал самым тяжелым за все время ее депутатства.

А внештатный советник главы государства и министра обороны, волонтер Юрий Бирюков предложил украинцам представить поведение Рады, подобное сегодняшнему, в момент полномасштабной вооруженной агрессии России, и напомнил, что нападение на украинские корабли на Азове и было именно таким актом агрессии.

Известный журналист Роман Шрайк откровенно обратился к тем, кто не понимает, каким образом Украина потеряла свою независимость 100 лет назад.

Читайте подробнее о том, как военные могут взять власть в свои руки, в материале "Сегодня": "Что нужно знать о военном положении-2018 в Украине".

Напомним, что 25 ноября российские военные захватили украинские катера на Азове, которые выходили из Керченского пролива. Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.

Как сообщалось, на этом фоне 26 ноября Верховная Рада поддержала указ президента о введении военного положения в 9 областях Украины на срок 30 дней. За соответствующий закон проголосовали 276 народных депутатов.

Больше о развитии событий в Азовском море читайте на сайте "Сегодня": "Атака России на украинские корабли в Азовском море: хроника событий онлайн".