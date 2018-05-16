Прокуратура будет настаивать на содержание под стражей директора "РИА Новости-Украина"

Во время принятия решения об избрании меры пресечения директору агентства "РИА Новости-Украина" Кириллу Вышинскому прокуратура будет настаивать на содержание его под стражей. Об этом сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

"Руководителю "РИА Новости-Украина" Кириллу Вышинскому объявлено о подозрении в совершении госизмене (ч.1 ст.111 УК) и задержан в порядке ст. 208 УПК.

Будет решаться вопрос об избрании меры пресечения. Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей", – написала Лариса Сарган.

Напомним, руководителю "РИА Новости – Украина" Кириллу Вышинскому объявлено о подозрении в государственной измене, во вторник, 15 мая. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Уголовное производство, открытое по ч. 1 ст. 111 ("Государственная измена") Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

Ранее в этот день СБУ сообщила, что ее сотрудники совместно с прокуратурой АР Крым раскрыли деятельность сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации, и проводили следственные действия в офисе "РИА Новости – Украина" в Киеве.

В свою очередь Посольство Российской Федерации в Киеве направило в Министерство иностранных дел Украины ноту с требованием принять меры для прекращения преследования журналистов информационного агентства "РИА Новости – Украина" и освобождения его руководителя Константина Вышинского.