Прокуратура открыла уголовное производство по "выборам" в ОРДЛО

Сегодня, 13:43

Украинские правоохранители начинают работу по наказанию боевиков, иностранных наблюдателей и всех причастных к незаконному действу

Фото: gp.gov.ua
Фото: gp.gov.ua

Прокуратура Луганской области открыла уголовное производство по факту организации и проведения незаконных "выборов" на оккупированных территориях Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Причастных к этому действу подозревают в уголовных преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 109 ("Действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, а также сговор о совершении таких действий"); ч. 2 ст. 110 ("Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины"); ч. 1 ст. 258-3 ("Создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или организацией или участие в ней, а также организационное или другое содействие созданию или деятельности террористической группы или террористической организации").

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В прокуратуре отметили, что следователи установили людей, которые непосредственно организовывали и финансировали проведение "выборов", тех, кто участвовал в качестве кандидатов и иностранцев, которые находились в ОРДЛО в качестве наблюдателей.

"Организация и проведение очередных незаконных "выборов" приводит к продолжению вооруженной агрессии Российской Федерации, поддержки террористической деятельности, в результате чего нарушаются демократические права граждан Украины", – подчеркнула правоохранители.

Напомним, 11 ноября на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей состоялись незаконные выборы боевиков, организованные Москвой. Оккупанты не стеснялись любых методов, чтоб завлечь на "избирательные участки" людей: продавали продукты со скидками; у многих школ, техникумов проходили ярмарки; рядом с участками стояли палатки, где разыгрывались призы. На территории учреждений, где проходили псевдовыборы, дежурили люди в военной форме с оружием. По данным СБУ, российские кураторы "нарисовали" победу Пушилину в т.н. "ДНР" с 60,9% голосов, в "ЛНР" Пасичнику отдали 68,4%.

В то же время стоит отметить, что незаконное мероприятие боевиков осудили не только в Украине, но и в мире: ряд стран и международных организаций высказались единым фронтом – "выборы" на Донбассе незаконны и идут в разрез Минских соглашений, а их результаты нелегитимны. Так, например, в ООН заявили, что "выборы" состоялись в обход конституционных и правовых рамок Украины.

В Европейском Союзе четко дали понять, что "выборы" боевиков на Донбассе – недействительны. Фарс, который устроила Москва с боевиками, нарушают международное право и подрывают Минские соглашения, считает Могерини.
выборы, Донбасс, прокуратура, уголовное производство

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"Сегодня"

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