Сколько защитников Украины погибло за последний год: озвучена тревожная статистика

По данным прокуратуры за прошлый год и в начале этого года в зоне ООС погибли более 130 украинских военнослужащих

Фото: "Сегодня"

Офис Генерального прокурора контролирует ход расследования и судебного разбирательства по каждому факту гибели военнослужащих в зоне проведения операции Объединенных сил от обстрелов незаконных вооруженных формирований так называемых "ДНР" и "ЛНР". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В целом на протяжении 2019-2020 годов из-за постоянных атак со стороны незаконных вооруженных формирований на территории Донецкой области погиб 101 военнослужащий, 519 получили тяжелые ранения, в Луганской области – 31 и 197 соответственно", - говорится в сообщении.

Ранее украинские военные рассказали о потерях боевиков на Донбассе в 2020 году.

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Так, по данным военной разведки потери боевиков в течение 2019 составили:

безвозвратными – 619 человек;

ранеными и травмированными – 939 человек;

вооружения и военной техники – 110 единиц.

Также сообщалось, что в 2019 году украинские военные, участвующие в отражении и сдерживании российской агрессии на Донбассе, получили премий и вознаграждений на сумму более 26 млн гривен.

Смотрите также видео, как украинские военные соорудили "подарок" боевикам из обломков вражеских мин и снарядов:

Видео: ООС

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