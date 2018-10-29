Прокуратура "повторит" события Евромайдана: какие эксперименты осталось произвести следователям

Через месяц исполнится пять лет с момента, когда в Украине начался Евромайдан, который запомнится украинцам трагическими событиями в центре столицы. Напомним, в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года силовиками были избиты студенты, которые вышли требовать подписания Соглашения Украины с ЕС. Затем, через два месяца, в конце января, начались первые расстрелы активистов, а спустя еще месяц начались массовые убийства митингующих.

До сих пор правоохранители не могут похвастаться результатами расследования, говорят, "пока наказанных за расстрелы нет, но суды продолжаются". Продолжается и следствие. В ближайшее время следователи Генпрокуратуры намерены провести самый важный и ключевой следственный экс­­пери­­мент — воспроизвести события в "расстрельные" февральские дни 2014 года, когда погибло более ста человек.

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Начальник Уп­­рав­­ления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сообщил "Сегодня", что большинство следственных экспериментов, касающихся событий 20 февраля 2014 года, уже проведено. Но сейчас силовиков поджимают сроки — в ноябре должно начаться строительство музея Майдана на улице Институтской.

"Из-за строительства поменяется обстановка на улице, — объяснил нам Горбатюк. — Встал вопрос о том, что следственный эксперимент нужно провести до его начала. Воспроизведение событий будет происходить с учетом всех данных, которые мы получили ранее с помощью видеозаписей и показаний. Кроме того, именно на том месте, где погибли многие активисты, сейчас стоит мемориал Героев "Небесной сотни". Именно из-за него мы не проводили экспериментов раньше. Есть решение о временном мемориале".

Горбатюк добавил, что уже сегодня может начаться процесс по переносу мемориала.

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Что хотят выяснить

"В первую очередь необходимо определить траекторию полета пуль, которые убивали и ранили активистов на том пятачке, где сейчас мемориал, — пояснил нам Горбатюк. — Это поможет установить, кто и откуда стрелял. Впрочем, невозможно будет с точностью до сантиметра определить траекторию, потому как пули не оставались в телах погибших, а прошивали их насквозь. Место, где в человека попала пуля, может отличаться от места его гибели".

По словам Горбатюка, сектор, откуда велась стрельба, следователям помогут определить позы, в которых были выявлены убитые и раненые". Сам эксперимент может затянуться на две недели.

"И то, с учетом того, что все задействованные люди будут исправно приходить на воспроизведение", — уточнил Горбатюк.

В ГРУ говорят, что на улице Институтской в радиусе десятков метров от второго выхода

со станции метро "Крещатик" многие деревья и рекламные щиты до сих пор хранят в себе вещдоки. По словам Сергея Горбатюка, несколько лет тому назад Генеральная прокуратура направляла киевским властям специальное письмо, в котором обязывала коммунальщиков спиливать деревья и демонтировать рекламные конструкции в этом квадрате только в присутствии следователей.