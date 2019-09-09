Прокуратура сообщила о подозрении организаторам "выборов" в Крыму

В ближайшее время обвинительный акт в отношении главы «избирательной комиссии Республики Крым» будет направлен в суд

В Крыму прошли незаконные "выборы" / Фото: AFP

Прокуратура Крыма сообщила о подозрении организаторам незаконных местных "выборов" на территории временно оккупированного Крыма. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

"Так называемые "выборы", которые вчера незаконно состоялись на территории временно оккупированного полуострова нарушают нормы законодательства, не признаются в Украине и мире. В настоящее время организатору и его заместителю сообщено о подозрении. В ближайшее время обвинительный акт в отношении главы "избирательной комиссии Республики Крым" будет направлен в суд в порядке специального досудебного расследования", – отметил прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов.

В прокуратуре добавили, что проведение незаконных выборов обеспечивала в том числе и гражданка Украины, которая в марте 2014 года вошла в состав незаконно образованного "Избиркома" Крыма, где принимала участие в подготовке и проведении незаконного "референдума".

"Следовательно, 9 сентября, прокуратурой АР Крым и ГУ СБУ в АР Крым указанному лицу сообщено о подозрении в совершении государственной измены, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и совершении действий, направленных на захват государственной власти", - подчеркнули в ведомстве.

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Ранее председатель Меджлиса крымскотараского народа Рефат Чубаров сообщил, что в оккупированном Крыму большинство жителей бойкотировали незаконные так называемые "выборы местных депутатов", организованные РФ.

"Как бы ни тужилась Москва, большинство жителей временно оккупированного Крыма дружно бойкотировали незаконные выборы местных депутатов, проведенных российскими оккупантами", – написал Чубаров.

По его словам, на избирательные участки не пришли многие из тех, кто "еще 5 лет назад размахивал российским триколором на крымских площадях".

"Панический настрой членов "избиркома Республики Крым" характеризует и сайт вышеуказанного "избиркома", зависший на показателях до 18:00. К этому времени выход по Крыму, согласно данному сайту, составил 28,28%", – добавил глава Меджлиса.

Напомним, что 8 сентября в России прошел единый день голосования – около 6 тысяч избирательных кампаний и референдумов, в том числе в оккупированном Крыму. Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с тем, что оккупанты в Крыму проводят "выборы".

В свою очередь прокуратура Автономной Республики Крым призвала жителей оккупированного полуострова не участвовать в незаконных "выборах", которые проводит Россия. Кроме того, прокуратура объявила в розыск главу оккупационного "избиркома" Максима Малышева.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш опубликовал доклад о состоянии соблюдения прав человека в оккупированном Крыму:

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