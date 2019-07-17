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Прокуратура затягивает рассмотрение дела докторов из одесской "Инто-Саны"

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17 июля, 18:00

Апелляционные жалобы адвокатов в деле докторов из одесской клиники "Инто-Сана" о мере пресечения для подозреваемых остались без рассмотрения

Сторона защиты ходатайствовала об отмене домашнего ареста, наложенного решением следственной судьи Киевского районного суда г. Одессы Юлии Федулеевой, сообщает TRUST.UA.

Однако жалоба осталась без рассмотрения, а заседание было перенесено на неопределенный срок из-за неявки на заседание стороны обвинения.

В суде сказали, что прокурор был уведомлен о заседании.

Коллеги подозреваемых докторов попытались выяснить причину неявки прокурора в суд. Однако были удивлены.

Жалобу на бездействие прокуратуры у них принял процессуальный прокурор Евгений Притула, тот самый, который не явился на заседание.

"Выглядел прокурор вполне здоровым, никаких видимых проявлений известных нам заболеваний у него не было. Юристы говорят, что болезнь – повод не прийти на суд! Мы искренне рады, что прокурор здоров! Но так и не поняли, почему он не явился на суд! Судья трижды объявил, что прокурор был уведомлен! Значит, кто-то из них, мягко говоря, говорил неправду! Кто?" – пишет коллега подозреваемых докторов, сотрудник клиники "Инто-Сана" Светлана Галич.

Дело одесских врачей. Прокуроры то ли отдыхают, то ли лгут

Напомним, что четверо докторов частной клиники "Инто-Сана" в Одессе в прошлом месяце оказались под домашним арестом. Киевский районный суд Одессы избрал им такую меру пресечения на время досудебного следствия по ч.1 ст. 140 УК Украины ("Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей").

Администрация одесской клиники "Инто-Сана" и адвокаты уверены в заказном характере дела. Они указывают на грубейшие нарушения законодательства со стороны следствия и суда при расследовании этого дела.

Подозреваемые и сторона защиты настаивают на проведении независимых экспертиз, которые позволят провести объективное расследование.

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Тег суд, врачи, Инто-Сана

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