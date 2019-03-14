Промо-акции все популярнее: как выглядит типичный участник и что чаще всего покупают

Промо-акциями больше всего интересуются замужние женщины с высшим образованием

Фото: Pixabay

Промо-акции все популярнее: как выглядит типичный участник и что чаще всего покупают Анастасия Ищенко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/3de/5a0/5c73de5a0206c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/3de/5a0/5c73de5a0206c.jpg 2019-03-14T07:27:00+02:00 Украина Промо-акциями больше всего интересуются замужние женщины с высшим образованием

Купить три зубные пасты по цене двух, поучаствовать в розыгрыше телевизора или же раздобыть скидочный купон – что может быть лучше? Промо-акции давно стали мощным маркетинговым инструментом. Украинцы также активно пользуются различными промо-акциями, чтобы купить товары по выгодным ценам. Сайт "Сегодня" рассказывает, какие промо-акции интересуют украинцев, что они покупают и как выглядит потрет типичного участника таких мероприятий.

Потрет типичного участника промо-акций

Недавно агентство мобильного маркетинга "Lead9" провело исследование участников промо-акций в Украине. Было проанализировано около 3 млн участников, а основой выборки стали промо-кампании для сегмента FMCG (товары повседневного спроса). Обязательным условием для участия в таких промо-кампаниях была покупка продукта и регистрация самого покупателя через СМС или же веб-сайт.

Согласно результатам исследования, участием в промо-акциях больше интересуются женщины, нежели мужчины – 59% против 41%. Из тех женщин, которые заинтересованы в акциях, 81% имеет высшее образование, а в браке состоят 74%.

Что касается возраста, то наиболее активной возрастной категорией стали люди в возрасте от 25 до 34 лет, именно они оставляют 47% от всех участников.

Основные сферы интересов выглядят следующим образом: электроника, коммуникация, развлечения и товары для дома.

В то же время, несмотря на активное распространение промо-акций в Украине, до показателей других стран нам далеко. Согласно различной статистике, в странах Европы через промо-акции проходит около 60% всех товаров, а глубина скидок там составляет 30%.

Согласно исследованию Nielsen Promo Pressure, в большинстве исследуемых категорий доля продаж по промо-акциям продолжает расти. В первом полугодии 2018 г. покупки по промо-акциям в среднем составили 54% объема ТОП-10 непродовольственных категорий, а в первом полугодии 2017 г. – 49%, тогда как в первом полугодии 2016 г. и вовсе 44%.

Наибольшая доля продаж по скидкам наблюдается в категориях средств для женской гигиены и среди зубных щеток – 75% и 64% соответственно. Далее по списку идут: подгузники, бритвенные станки, средства для стирки, шампуни и зубная паста. Что касается продовольственных товаров, то чаще всего украинцы покупают по скидкам кофе, вафли, чай, пиво и шоколадные плитки.

В отчетах за 2018 г. сказано, что промо-продажи непродовольственных категорий превзошли регулярные продажи и составили 52%. Другой стороной медали стало и то, что потребители очень привыкли к различным промо-акциям, и теперь не покупают продукты без скидок. Так, 33% потребителей активно ищут промо в торговых точках, что ведет к победе цены над брендом.

В результате опроса потребителей разделили на две категории:

промо-хантеры – активно ищут скидки и готовы покупать различные бренды или даже менять магазины в зависимости от лучших предложений;

лояльные к бренду – те, кто утверждает, что промо не влияет на их покупки и все равно покупают марку, которая им нравится.

За последние три года в категориях FMCG активно растет категория промо-хантеров, она уже превысила половину, и сейчас осталось меньше трети потребителей, которые остаются лояльными к брендам, несмотря на наличие промо-акций.

Регистрируются по выходным и через смартфоны

Пиковое время для регистрации – с 12.00 до 18.00, при этом активность покупателей увеличивается в течении дня. А вот по дням недели она распределяется почти равномерно, немного увеличиваясь к воскресенью.

"Анализ активности участников показал, что уровень регистрации участников стабильно возрастает до конца промо-события. Соответственно, людям нужно время, чтобы заметить акцию и привыкнуть к ее условиям", — рассказывает основатель и директор агентства LEAD9 Назар Грынык.

Интересно отметить, что 72% украинцев для того, чтобы зарегистрироваться в акциях, используют мобильное устройство. За последнее время существенно увеличилась доля смартфонов, которые используют для регистрации. Если в 2014 г. она составляла всего 10%, то в 2018 г. – уже 45%. Отмечается, что здесь важную роль играет возраст респондента. Люди до 25 лет предпочитают регистрироваться через web-ресурсы – более 80%, а вот для людей постарше до сих остается удобнее СМС-регистрация.

И это неудивительно, ведь в мире становится все больше интернет-пользователей, а проникновение смартфонов возрастает. В мире сетью пользуются больше 4,2 млрд человек, и это больше половины населения планеты. В Украине показатели тоже впечатляющие. По данным отчетов международного агентства "We are social", в январе 2018 г. интернетом пользовалось 58% украинцев (25,59 млн). За последний год количество пользователей увеличилось на 4 млн человек и продолжает расти до сих пор.

Ежегодной тенденцией остается увеличение количества смартфонов. Эксперты ожидают, что до 2025 г. количество подключенных смартфонов вырастет в 4 раза. Сейчас в мире 67% всего трафика приходится на смартфоны, в Украине эта цифра достигает 53%. То есть, каждый второй запрос в Украине осуществляют с помощью смартфона.

Напомним, ранее мы рассказывали, чем отличается онлайн-шопинг в Украине и мире.

Также мы рассказывали о том, как магазины наживаются на распродажах. Подробности – в видеосюжете.

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АВТОР: Анастасия Ищенко Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.