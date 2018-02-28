Пропавшие киевские школьницы нашлись на квартире умершей бабушки: стали известны подробности

Стали известны подробности нашумевшей истории с исчезновением двух девочек-подростков в Киеве, которые ушли выгуливать собак на Троещине и не вернулись вовремя домой. Как оказалось, школьницы – 10-летняя Вероника Пивень и 12-летняя Анжелика-Мария Брусова – решили какое-то время провести в пустующей квартире, оставшейся после смерти бабушки одной из них.

Об этом начальник отдела ювенальной превенции Нацполиции города Киева Оксана Поплавская рассказала "Фактам".

Кам оказалось, из-за холодной погоды Вероника и Анжелика-Мария решили не пойти в школу. Они были дома у одной из подружек. После этого отправились выгуливать своих йоркширских терьеров.

"Одна из девочек сказала подружке, что в Киеве у них есть пустующая квартира, которая осталась после умершей бабушки. Ключи были с собой. Вот подружки и решили посидеть в той квартире. Но о своих планах ничего не сообщили родителям. Более того, отключили мобильные телефоны.

Вся полиция Деснянского района столицы была задействована в поисках девочек. Опросили родственников и узнали о пустующей квартире. Там Вероника и Анжелика-Мария и были найдены поздно вечером. Мы пока не знаем, собирались ли они идти домой или хотя бы включить телефоны.

С детьми была проведена беседа. А вот их родителям придется уплатить штраф. Правда, минимальный — 51 гривню", – рассказала Оксана Поплавская.

Ранее стали известны подробности исчезновения в Киеве школьницы Вероники Пивень, которая пропала в Деснянском районе. Как сообщали на странице "Розыск детей ГУНП в Киеве" в Facebook, вместе с ней исчезла и еще одна девочка. Это была Брусова Анжелика-Мария Олеговна.

27 февраля около 13:00 они вышли из дома по ул. Радунской на Троещине. Обе были с собаками породы йоркширский терьер. Вскоре девочки перестали выходить на связь.

Ранее мы писали, что в столице все чаще начали пропадать люди. По данным полиции, за прошлый год было зарегистрировано 3496 заявлений об исчезновении горожан, что на 284 больше, чем в 2016 году, а за январь этого года таких заявлений поступило уже 299.