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"Пропил честь офицера": в СБУ рассказали про объявившегося в РФ предателя Прозорова

Сегодня, 15:09

Бывший сотрудник спецслужбы дискредитировал мундир офицера пьянством на работе и был уволен

Фото: СБУ
"Пропил честь офицера": в СБУ рассказали про объявившегося в РФ предателя Прозорова //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/8d2/5bc/5c98d25bc4580.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/8d2/5bc/5c98d25bc4580.jpg Украина Бывший сотрудник спецслужбы дискредитировал мундир офицера пьянством на работе и был уволен

Экс-сотрудник Службы безопасности Василий Прозоров, который сегодня публично выступил в России, был уволен из спецслужбы за служебное несоответствие и пьянство. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По его словам, российская пропаганда использует предателей Украины для озвучивания своих фейков о неких "тайных тюрьмах" СБУ и тому подобное.

"Показательно, что Василий Прозоров был уволен с должности старшего консультанта-эксперта одного из отделов штаба Антитеррористического центра Службы безопасности Украины за служебное несоответствие – систематическое употребление алкоголя на рабочем месте, дискредитация звания офицера. Пропив честь офицера, Прозоров решил торговать совестью и военной присягой, найдя в ФСБ РФ "достойных" людей. Но это чудовище должно помнить судьбу Иуды. Дело лишь времени", – говорится в сообщении украинской спецслужбы.

Как сегодня мы сообщали, экс-сотрудник СБУ Прозоров признался в "сливе" России данных об украинской армии. Он заявил, что сознательно предал Украину и работал на российские спецслужбы, которым якобы передавал секретную информацию.

Напомним, в 2017 году в Украине разоблачили сотрудницу СБУ, которая тайно работала на российские спецслужбы. Женщина передавала представителю ФСБ РФ служебную информацию с ограниченным доступом.

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Тег Россия, СБУ, увольнение, алкоголь, Прозоров, предатель

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