"Пропил честь офицера": в СБУ рассказали про объявившегося в РФ предателя Прозорова
Бывший сотрудник спецслужбы дискредитировал мундир офицера пьянством на работе и был уволен
Экс-сотрудник Службы безопасности Василий Прозоров, который сегодня публично выступил в России, был уволен из спецслужбы за служебное несоответствие и пьянство. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По его словам, российская пропаганда использует предателей Украины для озвучивания своих фейков о неких "тайных тюрьмах" СБУ и тому подобное.
"Показательно, что Василий Прозоров был уволен с должности старшего консультанта-эксперта одного из отделов штаба Антитеррористического центра Службы безопасности Украины за служебное несоответствие – систематическое употребление алкоголя на рабочем месте, дискредитация звания офицера. Пропив честь офицера, Прозоров решил торговать совестью и военной присягой, найдя в ФСБ РФ "достойных" людей. Но это чудовище должно помнить судьбу Иуды. Дело лишь времени", – говорится в сообщении украинской спецслужбы.
Как сегодня мы сообщали, экс-сотрудник СБУ Прозоров признался в "сливе" России данных об украинской армии. Он заявил, что сознательно предал Украину и работал на российские спецслужбы, которым якобы передавал секретную информацию.
Напомним, в 2017 году в Украине разоблачили сотрудницу СБУ, которая тайно работала на российские спецслужбы. Женщина передавала представителю ФСБ РФ служебную информацию с ограниченным доступом.
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