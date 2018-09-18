Прощальная улыбка бабьего лета: синоптики рассказали, сколько продлится тепло и когда нагрянет осень

До конца текущей недели в Украине будет комфортная солнечная погода и осень придет лишь с началом следующей недели

В течение всей недели в Украине прогнозируется сухая, солнечная и теплая погода. Дожди, которые еще вчера имели место в некоторых регионах, отступят, и вернуться лишь к концу субботы. А до этого – будет настоящее теплое бабье лето. Об этом сообщили в Украинском Гидрометцентре.

Уже в среду, 19 сентября, по всей территории Украины воздух прогреется до +25-27 градусов. Дождей нигде не предвидится, но возможна небольшая облачность.

В четверг, 20 сентября, на юге страны станет еще теплее, местами будет +28-29 градусов. Все так же сухо и солнечно по всей Украине.

В пятницу, 21 сентября, погода буде схожей с предыдущими двумя днями. Все так же прогнозируют тепло, солнечно и сухо. Облаков будет мало, а воздух все так же прогреется до +25-27 градусов.

В субботу, 22 сентября, по прогнозам синоптиков, в Украину с запада уже придут осенние дожди и прохладный фронт. Он-то и начнет выгонять бабья лето. Так, в субботу в западных регионах прогнозируют дожди, температура воздуха там понизится до + 21-24 градусов. На остальной территории все так же сухо и солнечно, до +25-27 градусов.

А вот уже в воскресенье, 23 сентября, в Украину придет осень. Синоптики предупредили о резком перепаде температуры: там, где в субботу было +25, в воскресенье будет всего +15-17. Дожди продвинутся дальше в центр, на север и восток Украины, неся холодный воздух. А на западе страны, хоть и будет солнечно, но все же по-осеннему прохладно – днем будет всего до +17, а ночью температура опустится местами всего до +5 градусов.

Народный прогноз погоды

19 сентября почитается память архистратига Михаила. С 19 сентября начинались Михайловские заморозки по утрам: "Михаил заморозком землю прихватил". В старину наши предки зиму определяли по осиновым листьям: если они ложатся лицом вверх — к студеной зиме, изнанкой кверху — зима будет теплой, а если и так и сяк — то зима умеренная будет, пишет сайт "Синоптик".

20 сентября отмечается день памяти преподобного Луки. По луку определяли предстоящую зиму: если на луковице много "одежки" – быть зиме холодной. Для этого дня характерны моросящие дожди. Наши предки следили за еловыми шишками: если они выросли низко – быть ранним морозам, а если наверху – настоящие холода в конце зимы следует ждать.

21 сентября отмечается праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Наши предки приметили, если в этот день погода хорошая, то и осень будет хорошая. Следили также за животными: если после Малой Пречистой животное стремится на пастбище рано, то и зима будет ранняя.

22 сентября почитается память правоверных Иоакима и Анны, родителей Девы Марии. 22 сентября считается днем осеннего равноденствия. В это время ночь равняется с днем и увеличивается: все короче день, все длиннее вечера. В этот день наступает и астрономическое начало осени. Наши предки в этот день наблюдали за паутиной: если она была длинной, то осень будет ясной и снег нескоро выпадет.

23 сентября почитается память святителей Петра и Павла, епископов Никейских. О погоде судили по рябине. Если рябины в лесу много — осень будет дождливой, если же мало — сухой. Много ягод на рябине предвещает суровую зиму, поэтому и заготавливали тогда рябинный квас, чтобы в большие холода лечить простудные заболевания.

Напомним, мы сообщали какой будет погода в начале осени. На смену теплу придут ранние заморозки. Осень обещает быть не очень приятной – серьезное похолодание может прийти в Украину довольно рано.