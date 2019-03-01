Прощание с новогодними елками: в соцсетях украинцы провели необычный флешмоб
Люди выкладывают фотографии своих елок, которые только начали разбирать
Флешмоб с названием "Бесконечный Новый год" набирает обороты в Украине. Люди выкладывают фотографии своих елочек, которые только начали разбирать. Примечательно, что в американском штате Мэн людей могут оштрафовать, если они не уберут рождественский декор в начале февраля. К счастью, в Украине таких законов – нет.
Ранее мы писали о том, что в Луцке новогодние деревья утилизируют необычным способом. Тут даже после завершения новогодних праздников елки и сосны продолжает радовать и людей, и животных.
Также мы писали о том, что в Днепре из утилизированных новогодних елок будут делать брикеты для отопления КП.
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