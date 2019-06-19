Прошел Ирак и Ливан, попал под санкции Кремля: кем был Дмитрий Тымчук

В Киеве трагически погиб координатор группы "Информационное сопротивление"

Фото: Д. Павлов/"Сегодня"..

В среду, 19 июня, стало известно, что в Киеве погиб координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук. Об этом сообщил на своей странице в Fаcebook член коллегии МВД Украины, народный депутат от НФ Антон Геращенко.

"Час назад, у себя дома, во время чистки наградного пистолета нанес себе смертельное ранение патриот Украины и мой друг Дмитрий Тымчук", – написал Геращенко.

Позже информацию подтвердил лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк: "Погиб наш друг, большой украинский патриот Дмитрий Тымчук. Это болезненная потеря для Украины и для каждого из нас. Мое глубокое соболезнование родным и близким Дмитрия. Вечная ему память".

Дмитрию Тымчуку было 46 лет. Военный и политический журналист, подполковник запаса, депутат Верховной рады Украины VIII созыва от "Народного фронта". Сын военного, Тымчук родился в Чите, а затем 5 лет прожил в ГДР, где его отец Борис Тымчук проходил службу в составе группы советских войск. Юность провел в Бердичеве в Житомирской области. Окончил Бердичевский политехнический колледж.

В 1995—1997 годах Тымчук проходил службу в войсках противовоздушной обороны. С 1997 по 2000 год работал в штабе Национальной гвардии. С 2000 по 2012 год работал в различных структурных подразделениях Министерства обороны Украины. Во время служебных командировок работал в украинских контингентах миротворческих сил ООН в Ираке (трижды), Ливане и Косово.

С марта 2014 года Дмитрий Тымчук являлся координатором группы "Информационное сопротивление" и получил широкую известность, освещая оккупацию Кремля Российской Федерацией и события на Донбассе.

На внеочередных парламентских выборах на Украине 2014 года был избран народным депутатом Украины 8-го созыва от украинской партии "Народный фронт", будучи № 13 в партийном списке.

1 ноября 2018 года были введены российские санкции против 322 граждан Украины, включая Дмитрия Тымчука.

"Ну вот, правительство РФ внесло меня в санкционный список. А я только собрался купить "Газпром" и взять в аренду Спасскую башню Кремля. Теперь "шиш". Какое горе, какое горе", – отреагировал Тымчук в комментарии сайту "Сегодня" по поводу введения против него санкций.

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