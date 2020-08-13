Прослушка звонков и контроль трафика: киевляне попались на разработке шпионского оборудования

В Киеве разоблачили участников организованной группы, которые пытались реализовать мощное спецсредство для негласного получения информации. Устройство собирались продать за почти полмиллиона евро, сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).

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"По предварительным данным следствия, в состав группировки входило несколько жителей столицы, в том числе технические специалисты и специалисты сферы IT. Фигуранты, используя высокотехнологичное оборудование, нелегально разработали для продажи комплекс мониторинга мобильной связи. Устройство дает возможность снимать информацию во всех диапазонах мобильной связи, в частности, прослушивать телефонные разговоры и контролировать интернет трафик", – сообщили в СБУ.

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Подпольную мастерскую они обустроили по месту жительства одного из фигурантов. Заказчика товара подыскивали через личные связи. Оперативники СБУ задержали трех участников группы при получении от заказчика всей суммы денег.

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"В ходе обысков по месту жительства и работы фигурантов правоохранители изъяли оборудование и другие доказательства противоправной деятельности. Сейчас всем задержанным сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 359 (незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины", – отметили в СБУ.

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудника Службы безопасности Украины и бывшего военнослужащего подозревают в госизмене. По данным следствия, они передавали секретную информацию в конфетах.

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Также контрразведчики Службы безопасности Украины обнаружили, чтороссийские спецслужбы пытались завербовать львовянку:

Видео: СБУ

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