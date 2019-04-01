"Просто у крысы пиар испорчен": как шутят украинские политики

"Пока мы умеем шутить над собой – мы непобедимы!" – считает Порошенко

Фото из открытых источников.

"Просто у крысы пиар испорчен": как шутят украинские политики //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/1ec/a94/5ca1eca94499f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/1ec/a94/5ca1eca94499f.jpg 2019-04-01T14:46:24+03:00 Украина "Пока мы умеем шутить над собой - мы непобедимы!" - считает Порошенко

1 апреля во всем мире отмечается Международный день смеха!

Кто-то из украинских политиков умеет шутить, кто-то нет. Редакция "Сегодня" собрала шутки политиков – от смешных и неочень, а также пару всеми любимых "ляпов".

Президент Украины Петр Порошенко любит пошутить даже во время заседаний Верховной Рады. Правда, шутит всегда осторожно. Но после одного своего "ляпа" пришлось высмеять самого себя. Рассказывая об убийстве офицера СБУ Виктора Манзика, Порошенко оговорился и сказал "циничные бандеры" вместо " циничные бандиты".

На следующий день на официальной странице президента Украины в Facebook появились фото Петра Порошенко в форме с нашивкой "Циничный Бандера". Таким образом президент отреагировал на собственную оговорку, допущенную во время выступления.

"Пока мы умеем шутить над собой – мы непобедимы!" – написал Порошенко в подписи под фото.

А вот Юлия Тимошенка оказалась большой любительницей анекдотов про зверушек.

Например, оценивая перспективы коалиции 2007 года, в которую вошли партии с несовместимыми идеологическими установками – регионалы, социалисты и коммунисты, Тимошенко на пресс-конференции рассказала такой анекдот:

"Белочка и зайчик полюбили друг друга и решили создать семью. Стали жить вместе, а детей нет. Что ж такое? Пошли они к сове и спрашивают: у нас детей нет, потому что мы такие разные? А сова посмотрела на них – и говорит: ну, в первую очередь детей нет, потому что вы оба – мальчики", – пошутила Тимошенко.

А вот другой анекдот от Юлии Владимировны: "Чем отличаются крыса и хомячок? Да в общем-то ничем, только у крысы пиар испорчен".

Были также и "приколы с адресными намеками" от Юлии Владимировны. Например, кибератаку вирусом "Petya" Тимошенко смогла использовать в качестве агитации. Она пошутила над названием вируса-вымогателя Petya, сыграв на том, что имя вируса совпало с именем президента Украины Петра Порошенко. Тимошенко опубликовала картинку с надписью "Как защититься от вируса Petya?".

"Только полная перезагрузка власти спасёт страну!" - написала Тимошенко на своей странице в Facebook.

Неоднократно Тимошенко пыталась "подколоть" Петра Порошенко. Так, на своей странице Facebook опубликовала видео с рецептом сырников, которые готовят в ее семье и посоветовала президенту Петру Порошенко вернуться в профессию.

"Хочу поздравить одного очень известного политика с днем кондитера и напомнить ему, что пора возвращаться в профессию", – написала Тимошенко.

Кроме того, во время пресс-конференции Тимошенко раскритиковала участие своего однофамильца в выборах президента страны. Скандалы вокруг кандидатуры Юрия Тимошенко политик сравнила с сюжетом американской кинокомедии, "в которой участвуют Порошенко и Луценко – "Тупой и еще тупее". Спустя несколько часов Генпрокурор отреагировал на заявление Тимошенко. Во время собственной пресс-конференции Луценко продемонстрировал постер фильма "Сбрось маму с поезда".

Юрий Луценко тот еще юморист. Даже Борис Колесников как-то про него сказал, что "Луценко и так уже раскручен, как Пол Маккартни после Yesterday". Луценко неоднократно рассказывал, как Тимошенко пыталась его "соблазнить".

"Как-то в полночь премьер Тимошенко пригласила меня на разговор. Взяла меня за руку и завела в полутемный и огромный зал заседаний Кабмина, наверное, думала, что там прослушка работает хуже. Потом взяла меня за руку и говорит: "Юра, ты меня не любишь". Я говорю: "Юля, я женат, просто боюсь, что будет дальше". Ну, конечно, юмор не помог. Тимошенко зондировала возможность нашего максимально возможного политического сближения", – смеясь рассказывал Луценко.

Кстати, Борис Колесников также любитель пошутить – коротко, но метко. Один из его афоризмов: "Если вы читаете журнал "Здоровье", то летальный исход неизбежен вне зависимости от того, сколько вы номеров прочли".

Остроумным оказался и Александр Мороз. Юмор его, правда, чрезвычайно своеобразен. После того, как Соцпартия потеряла избирателей и не смогла преодолеть 3-процентный барьер, Александ Александрович заявил:

"Почему в наш бордель публика не идет? Вроде уже и кровати поменяли". – "Надо не кровати менять, а персонал" - один из анекдотов от Мороза, намекающего на необходимую смену власти.

Но лидером среди "весельчаков" в любом случае остается экс-президент Украины Виктор Янукович. Анекдоты, приколы и просто "ляпы" у него всегда органично смешивались и до сих пор веселят людей. Любимые "Астанавитесь", "ЙОлка", "увидишь руками – глазами потрогаешь" и "хто це сказав? – пiднiмiться!" – смотрите в подборке.

И раз уже 1 апреля мы вспоминаем политиков, но нельзя оставить без внимания Людмилу Янукович и "наколотые апельсинчики".

Какую историю имеет день 1 апреля – один из самых любимых праздников веселых и жизнерадостных людей, читайте в нашей статье. Также мы собрали для вас подборку интересных розыгрышей с компьютером.

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