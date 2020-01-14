Простой способ собрать аптечку до 25% дешевле

Акция со скидками "Від Морозків" действует с 1 декабря 2019 по 30 января 2020 года

Хорошо иметь домашний запас препаратов. Но пока эта задача не становится приоритетной, мало кто переходит от планов к действиям. Как только ухудшается самочувствие, хочется приобрести лекарства на все случаи жизни. С больной головой или высокой температурой меньше всего хочется занимать очередь в зале аптеки. Продуманная домашняя аптечка нужна для того, чтобы повышать иммунитет и улучшать самочувствие. Если задумываетесь о покупке лекарств, есть хороший способ сэкономить до 25%.

Роботизированные аптеки "Аптека АНЦ", "Аптека Копейка", "Аптека Шар@", "Благодия" проводят большую акцию. Они делают скидки на более, чем 200 товаров, которые могут пригодиться в домашней аптечке. В акционный перечень внесены противовирусные средства, фиточаи, медицинские изделия. Еще снижена цена на товары, которые пригодятся вне зависимости от сезона: средства гигиены, детское питание, контрацептивы.

Акция со скидками "Від Морозків"* действует с 1 декабря 2019 по 30 января 2020 года. Спросите у провизора роботированной аптеки, на каких товарах можете сэкономить в этот период. Ассортимент включает продукты для детей и взрослых.

Чтобы собрать домашнюю аптечку до 25% дешевле, приходите в роботизированную аптеку до 30 января этого года, выбирайте акционные товары и оплачивайте покупку. Личный запас лекарств может пригодиться дома, на работе или в путешествии.

Если ищете конкретный товар и хотите сделать покупку по дороге домой, сделайте предварительный заказ по телефону 5900. Оператор аптечной справки примет заявку и уточнит, где вам удобнее забрать продукцию.

Роботизированные аптеки предлагают простой способ экономии. Выбирайте акционные товары и платите до 25% меньше. Но поспешите – акция действует до конца января! Берите скидки "Від Морозків ", формируйте личный запас препаратов и средств гигиены.

*Информацию о цене на товар до и после применения скидки, соотношении к предыдущей цене реализации, ассортименте продукции, на который предоставляются скидки, а также проценте скидки можно узнать у провизоров аптек. Под скидкой имеется в виду снижение обычной цены реализации на акционный товар до 25%.

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